Современные северокорейские танки являются достаточно грозной силой

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В настоящее время Северная Корея является одним из немногих государств мира, где имеется полный цикл производства собственных основных боевых танков. Необходимо отметить, что первоначально в стране был налажен лицензионный выпуск советских Т-62, получивших обозначение Чхонма, которые постоянно модернизировались.

Если первоначальные версии практически не имели внешних отличий от "шестьдесят вторых", (разве только вместо 12,7-мм зенитного ДШК был установлен 14,5-мм КПВТ), то потом появились варианты с лазерным дальномером, дополнительным бронированием, установленной динамической защитой и др.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Самые новые версии известные, как Чхонма-216, уже получили доработанные шасси и башни, двигатели мощностью 1100 л.с., современные системы управления огнем, внешние пусковые установки противотанковых ракет, спаренные автоматические гранатометы. Для отражения атак с воздуха применены зенитные ракетные комплексы Игла-1. В российских СМИ эта версия была прозвана "Комбайном смерти".

Данные танки не только участвовали в парадах, но и неоднократно замечались на различных учениях, мероприятиях, похожих на российский танковый биатлон. Под управлением опытных экипажей они могут являться достаточно грозной силой, способной причинить значительный урон любому вероятному противнику.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В КНДР также были созданы и другие образцы современных танков, мы о них расскажем в последующих публикациях.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
Игла ЗРК
КПВТ
Т-62
Проекты
Военные учения
