Войти
ТАСС

ТАСС: ВСУ используют против российских Су-34 и Су-35 ракеты ЗРК Patriot

194
0
0
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам источника, противник также пытается применять комплексы С-200 и SAMP/T французского производства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ВСУ с конца 2023 года активно используют против российских самолетов Су-34 и Су-35 ударные ракеты ЗРК С-200, SAMP/T и Patriot. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, за 1,5 года средства ПВО перехватили почти 20 зенитных ракет, атаковавших самолеты ВКС.

"С конца 2023-го года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы: С-200 (с ракетами 5В28 (5В21), SAMP/T производства Франции (с ракетами Aster-30) и Patriot производства США (с ракетами MIM-104D)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "за последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти два десятка зенитных управляемых ракет западного производства, атаковавших самолеты ВКС России на сверхзвуковых скоростях - от 870 до 1 178 метров в секунду (до 3,5 М)". "Причем около половины из них - ракеты MIM-104D американского ЗРК Patriot", - добавил источник. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
С-200
Су-34
Су-35
Проекты
Aster ЗУР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?