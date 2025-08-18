Войти
Известия.ru

Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать

220
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские военнослужащие предотвратили разработку ВСУ ОТРК «Сапсан»

Российская армия добилась значительных успехов в последние дни. Ей удалось совершить прорыв на покровском направлении и поставить под угрозу окружения последние крупные города Донбасса — Славянск и Краматорск. Также с помощью воздушных ударов удалось сорвать производство ракет «Сапсан», которые могли бы поражать цели внутри России вплоть до Москвы. Что происходит сейчас на фронте — в материале «Известий».

Как происходит продвижение на земле

• Российские войска смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение нескольким формированиям в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) и села Филия в Днепропетровской области. Их продвижение поддержали подразделения группировки войск «Восток», пройдя в глубину обороны.

• Глубина прорыва фронта к северу от города Покровска составила около 18 км. Это позволило российским войскам выйти к крупным населенным пунктам Донбасса Славянску и Краматорску. Они могут потерять снабжение со стороны Днепра, сохранив связь только с Харьковом. Прорыв произошел, несмотря на выстроенные ВСУ серьезные фортификационные сооружения в этом районе.

• Развитие успеха позволяет российским военным зайти в тыл покровской группировки ВСУ и в перспективе иметь возможность выхода в тыл также славянско-краматорской группировки, так как больше препятствующих этому фортификационных сооружений нет. Под угрозой окружения находится около 3 тыс. солдат ВСУ. Нейтрализация этой группировки откроет возможность для выхода к границам ДНР.

• На Украине подтверждают продвижение российских войск. В открытом письме президенту Владимиру Зеленскому, написанном военными, говорится о тяжелом положении ВСУ на линии Покровка Константиновка, о практически полном окружении городов Покровск и Мирноград, а также о полуокружении Константиновки.

• Продвижению российских войск предшествовало взятие города Часов Яр в ДНР, а также взятие под контроль всей территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Также были заняты три населенных пункта в Днепропетровской области. Параллельно с этим продолжалось создание безопасной зоны в Харьковской и Сумской областях.

Уничтожены заводы по производству ракет «Сапсан»

• В течение июля Вооруженные силы России (ВС РФ) также нанесли удары по предприятиям по сборке ракетного оружия, заводам по производству ракетного топлива и конструкторским бюро в Днепропетровской и Сумской областях Украины. Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Российские войска также уничтожили прикрывавшие эти объекты комплексы противовоздушной обороны, в том числе четыре пусковые установки Patriot и американскую радиолокационную станцию.


• В Федеральной службе безопасности (ФСБ) уточнили, что таким образом была пресечена попытка наладить разработку и производство оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Сапсан». Предполагалось, что ракеты этого комплекса могли бы наносить удары на расстояние до 750 км. В зону поражения попадали Москва, Тверь, Воронеж, Липецк, Смоленск и вся территория Белоруссии. Планировалось производить по 200 ракет «Сапсан» в месяц. Финансирование осуществляла Германия, выяснила ФСБ.

• Сведения о готовящемся производстве ракет «Сапсан» поступили в ФСБ еще в 2024 году благодаря техническому проникновению на предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Агенты раскрыли объекты производства и установили причастность Германии к финансированию проекта. Это позволило нанести удары по Павлоградскому химическому заводу, Павлоградскому механическому заводу, казенному заводу «Звезда» и Государственному научно-исследовательскому институту химических продуктов в Шостке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
