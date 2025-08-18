Страх, что Индия отвернется (Die Welt, Германия)

Die Welt: совместные военные учения продемонстрировали близость России и Индии

Москва рассматривает введение США пошлин на импорт индийских товаров как прекрасную возможность для создания альянса с Нью-Дели, пишет Die Welt. Однако, по мнению экспертов, пока что появление такого "антизападного альянса" нереально. Россия и Китай уже давно построили стабильное партнерство, а Индия ведет свою игру.

Кристина Цур Недден

В то время как Европа пытается скоординировать свои действия перед саммитом на Аляске, Путин тоже берется за телефон. В телефонных разговорах с Си и Моди он хочет заручиться поддержкой. Москва рассматривает введение США пошлин на импорт индийских товаров как прекрасную возможность для создания альянса. Но все не так просто.

За несколько дней до саммита с Дональдом Трампом в пятницу на Аляске Владимир Путин взялся за телефон. На этой неделе российский лидер поговорил с главой Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Официально речь шла о двусторонних отношениях и "стратегической координации".

По неофициальным данным, ясно: Москва ищет поддержки перед началом переговоров с Вашингтоном и прощупывает, как отреагируют ее партнеры, если терпение президента США в отношении украинского кризиса иссякнет.

Геополитическая обстановка взрывоопасна: в последние годы между Китаем и Россией сформировался стратегический альянс, открыто противостоящий доминированию западных институтов, в котором Пекин является экономическим и технологическим лидером, а Москва — опытным в военном отношении, но ослабленным с экономической точки зрения партнером.

Индия, напротив, до сих пор избегала явно вставать на сторону Москвы. Несмотря на то что Дели на протяжении многих лет поддерживает хорошие отношения с Россией в сфере энергетики и оборонной промышленности, она тесно сотрудничает с Западом, в том числе в вопросах безопасности, например, в рамках "четырехстороннего диалога по вопросам безопасности" с США, Японией и Австралией.

В последнее время отношения между Нью-Дели и Вашингтоном охладели после того, как Трамп ввел новые штрафные пошлины на Индию за продолжающиеся закупки российской нефти, на которую наложены санкции. Теперь они составляют 50% — первоначальная пошлина в размере 25% и дополнительное повышение еще на 25%. Китай, напротив, пока остался в стороне: президент США продлил срок таможенного спора на 90 дней. До этого момента остается в силе только уже действующая надбавка в размере 30%

Неужели Трамп подталкивает Индию, которая до сих пор колебалась между Востоком и Западом, в объятия России и Китая? Все не так просто, как показывает обзор соотношения сил.

Китайско-российский альянс

4 февраля 2022 года, всего за несколько недель до начала российской военной операции на Украине, Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Пекине в рамках зимних Олимпийских игр заявил, что партнерство между двумя странами "не знает границ". С тех пор они систематически расширяют свое стратегическое сотрудничество.

При этом Россия все больше попадает в зависимость: китайские компании покупают большие объемы российской нефти и газа, часто по значительно сниженным ценам, и в обмен поставляют автомобили, электронику и другие товары, которые Россия из-за западных санкций больше не может импортировать из Европы или США.

В финансовом секторе Москва также все больше полагается на китайскую платежную систему CIPS и юань в качестве торговой валюты. К этому добавляется политическая поддержка Пекина, например, в виде вето в Совете Безопасности ООН или в качестве принимающей стороны на таких форумах, как БРИКС (в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и другие быстроразвивающиеся страны).

Целью этого объединения является мировой порядок, в котором западные институты, такие как НАТО, ЕС или Международный валютный фонд, теряют свое влияние. Пекин и Москва активно работают над созданием параллельных структур — от альтернативных платежных систем до соглашений в области энергетики и вооружений, которые позволяют обойти западные санкции. Для Китая конфликт на Украине также является стратегическим инструментом: она связывает Запад в военном, экономическом и политическом плане и дает Пекину время для укрепления своих позиций в Южно-Китайском море и других стратегически важных регионах, оставаясь в тени внимания.

Балансировка Индии

Насколько тесны личные связи Моди и Путина, продемонстрировал июль 2024 года в российской Казани, где проходил саммит БРИКС. Путин принял индийского премьера с демонстративной теплотой. "Наши отношения настолько тесны, что мне казалось, ты понимаешь меня без перевода", – пошутил глава Кремля. Моди громко рассмеялся и позже написал в X, что отношения между Индией и Россией "имеют глубокие корни".

Эта близость обусловлена историческими причинами. С 1960-х годов Россия — тогда еще Советский Союз — является одним из важнейших партнеров Индии, прежде всего как поставщик оружия. В период с 2010 по 2019 год до 70% индийского военного оборудования поставлялось из России.

Хотя в последние годы Дели увеличило закупки оружия у США, Франции и Израиля, чтобы уменьшить зависимость, Россия по-прежнему остается незаменимым поставщиком ключевых систем. Поэтому Индия избегает занимать четкую позицию по отношению к Москве, воздерживаясь, например, от голосования в рамках Организации Объединенных Наций. Впрочем, и в пользу Москвы Индия тоже не высказывается. Несмотря на теплый прием в Казани, Моди призвал российского лидера перед камерами решать конфликты "мирным путем".

Поэтому эксперты считают нереальным, что Индия может полностью перейти на сторону России и Китая. "Индия никогда не была и никогда не будет антизападной", — говорит Амрита Нарликар, политолог и эксперт индийского аналитического центра Observer Research Foundation. Индия всегда избегала формальных союзов, "поэтому идея союза, особенно между Индией и Китаем, абсурдна". После пяти лет конфликтов и глубокого недоверия в отношениях с Пекином наметилось некоторое потепление, но Индия по-прежнему остается осторожной по многим причинам, не в последнюю очередь из-за поддержки Китаем своего заклятого врага Пакистана.

Вместо этого Дели проводит двойную политику. Особенно ярко это проявилось летом 2022 года, всего через несколько месяцев после начала конфликта на Украине. Тогда небольшая индийская делегация приняла участие в российских военных учениях "Восток" в Восточной Сибири — бок о бок с Китаем и другими союзниками Москвы. Практически одновременно индийские пилоты участвовали в воздушных учениях Pitch Black в Австралии вместе с западными партнерами, в том числе Германией и США.

"Историческая дружба Индии с Россией никогда не мешала ей поддерживать ценные стратегические партнерские отношения с ЕС, Германией или Францией — именно в этом заключается многосторонний подход и стратегическая автономия", — говорит Нарликар. В этом контексте уместно упомянуть, что Индия поддерживает такие проекты, как BRICS Pay, альтернативную платежную систему SWIFT, которая может ослабить доллар. Для Нью-Дели такие инициативы интересны прежде всего с экономической точки зрения и вписываются в картину многополярного мира, в котором ни одно государство не занимает монопольного положения.

То, что даже осторожные шаги по сближению с Китаем на Западе рассматриваются как зарождение антизападного альянса, говорит больше о неуверенности Европы и США, чем о реальной ситуации на Востоке, считает Нарликар. Индийский политолог хорошо понимает как Германию, так и Индию. С 2014 по 2024 год она возглавляла престижный исследовательский институт GIGA (German Institute for Global and Area Studies) в Гамбурге. Демократия под давлением, экономические проблемы и разногласия в области оборонной политики усилили в Западе страх перед появлением новых блоков влияния.

"Сегодня Европа особенно нуждается в хороших друзьях", — говорит Нарликар. Эксперт считает, что сейчас благоприятный момент для углубления отношений с Индией, например, для ускорения заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией. Это позволило бы Дели еще больше снизить свою зависимость от российского оружия и не обращаться к Китаю за экономическим сотрудничеством.

Поэтому встреча на Аляске будет внимательно наблюдаться в Дели и Пекине. Если Трамп пойдет на уступки России, не вовлекая в процесс Украину и Европу, это не только станет дипломатическим триумфом для Кремля, но и даст Китаю импульс на пути к "альтернативному" мировому порядку. Пока что "антизападный альянс" в широком смысле остается скорее желанием, чем реальностью. В то время как Россия и Китай уже давно построили неравное, но стабильное партнерство против Запада, Индия ведет свою игру, обладая потенциалом повлиять на мировой порядок в свою пользу.