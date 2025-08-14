Войти
«Огромные уши» и «хилые ручки» западных ЗРК раскритиковали

Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP.

ЦАМТО: Западные ЗРК малой дальности имеют рассогласованные характеристики

Западные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности (МД), по сравнению с российскими системами семейства «Тор», имеют рассогласованные тактико-технические характеристики (ТТХ). С критикой ракетных комплексов SPYDER-SR, VL MICA и IRIS-T SLM выступил Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

«В целом, ЗРК МД западного производства отличаются абсолютной рассогласованностью ТТХ», — говорится в публикации.

Там утверждается, что сильные стороны радиолокационных станций западных ЗРК МД не поддерживаются слабыми огневыми средствами поражения. «Как следствие — комплексы напоминают боксера с хилыми ручками и ножками, но с огромными ушами», — утверждают аналитики.

В свою очередь, ТТХ ЗРК семейства «Тор» в ЦАМТО считают идеальными, что получило многократное подтверждение в боях. «Возможности всех средств ЗРК полностью согласованы друг с другом и взаимно друг друга повышают», — пишет центр.

Причиной дисбаланса западной техники в организации считают подход, из-за которого SPYDER-SR, VL MICA и IRIS-T SLM «собраны из боевых средств, ранее имевших совсем другое назначение», что привело к экономии на разработке, за которую впоследствии придется заплатить.

Ранее эксперт Виктор Мураховский в Telegram-канале заметил, что ЗРК «Тор-М2» получили дополнительную броню и комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Проекты
Тор ЗРК
