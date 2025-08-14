Некогда гибкая армия Украины увязла в советской системе принятия решений (The Wall Street Journal, США)

WSJ: в ВСУ резко вырос раскол между рядовыми и высшим командованием

Для ВСУ характерны косная система управления и пренебрежение жизнями солдат, из-за этого растет раскол между генералитетом и остальными военнослужащими, пишет WSJ. Издание называет эту ситуацию наследием советской эпохи — что является через несколько десятилетий после распада СССР далеко не бесспорным выводом.

Маркус Уокер (Marcus Walker), Ян Ловетт (Ian Lovett) и Евгения Сиворка (Ievgeniia Sivorka)

На фоне приближающегося саммита США — Россия в украинской армии нарастает раскол между рядовыми и высшим командованием. "Если ты глуп и готов подчиняться, тебя оставляют в покое".

В первый год полномасштабных боевых действий украинские войска не раз переигрывали российскую армию, полагаясь на импровизацию и инициативу на местах. Спустя три года ВСУ вернулись к жесткой, централизованной тактике боя, уходящей корнями в советскую эпоху. Это вызывает растущее недовольство из-за неоправданных потерь, подрывает моральный дух гражданских и осложняет мобилизацию. Если не будут проведены необходимые реформы, эти методы могут ослабить способность Украины противостоять России.

Офицеры и солдаты украинской армии жалуются на культуру действий командования, которое наказывает за инициативу и безрассудно расходует жизни бойцов. Генералы отдают приказы о повторяющихся лобовых атаках с малыми шансами на успех и отказывают окруженным подразделениям в тактическом отступлении. Растут потери в операциях, не имеющих стратегического значения. "Наша армия держится в основном благодаря инициативе людей на уровне командиров батальонов", — говорит майор Алексей Пастернак, ветеран, требующий срочных изменений в высшем командовании.

Но держится украинская армия не везде. В последние дни небольшие группы российских войск прорвали оборону на критическом участке в Донецкой области*, воспользовавшись нехваткой у Киева пехоты. Украина спешно пытается остановить продвижение. <…>

Украина не может восполнять потери так же легко, как Россия. Президент Владимир Путин сделал это ключевой частью своей стратегии. Москва рассчитывает в конечном счете вынудить Киев капитулировать, истощив ее армию и затянув конфликт до ослабления западной поддержки. Перемирие остается маловероятным, несмотря на предстоящую в пятницу встречу Путина с президентом Трампом на Аляске, поскольку Россия требует от Украины отступить с жизненно важных территорий — условие, которое Киев с союзниками категорически отвергают.

Последняя капля

В частных беседах многие украинские военные повторяют горькую фразу: "Большая советская армия бьет маленькую советскую армию". Капитан Александр Ширшин, командир батальона 47-й механизированной бригады, высказал свои претензии публично, раскритиковав в соцсетях высшее командование и обвинив его в "глупых" приказах, потерях и атмосфере страха перед генералами, которые "способны только на выговоры, проверки и наказания". Обращаясь к Генштабу, он сказал: "Надеюсь, ваши дети тоже будут в рядах пехоты выполнять ваши задачи".

Ширшин рассказал The Wall Street Journal, что его побудило выступить после того, как его батальон неоднократно получал невыполнимые приказы от старших командиров. Последней каплей стал приказ вернуться в Курскую область — регион России, который украинские силы частично заняли год назад, но в итоге были вынуждены оставить. Направление атаки было предсказуемым, а русские к ней подготовились, сказал он. Волны контратак вынудили отступить, погибли многие бойцы, включая хорошо обученных новобранцев, которых сейчас не хватает. "Они были молоды и мотивированны. Я возлагал на них надежды. Но в результате мы их просто потеряли, — сказал Ширшин. — Нам нужно перейти от количества к качеству. Нам не победить Россию имеющимися ресурсами. Их больше, а мы должны быть лучше".

После поста в Facebook** командование подвергло Ширшина взысканию за нарушение дисциплины. Главком ВСУ Александр Сырский назвал его выскочкой. Но многие сослуживцы его критику поддержали.

Генштаб ВСУ в заявлении для The Wall Street Journal признал некоторые проблемы, но заявил, что работает над улучшениями, включая переход к американской системе командования с большей степенью передачи решений на места. В заявлении подчеркивается, что жесткий контроль иногда необходим при невыполнении приказов, а командиров бригад, несущих большие потери, заменяют. "Полномасштабный конфликт выявил как сильные стороны, так и уязвимости на всех уровнях", — заявили в Генштабе.

Признаком сохраняющейся несостыковки подходов стала отставка с поста командующего сухопутными войсками генерал-майора Михаила Драпатого — 42-летнего командира, считающегося одним из наиболее талантливых представителей постсоветского поколения украинских генералов. Драпатый заявил, что берет на себя ответственность за гибель 12 человек в результате российского ракетного удара по учебному центру. Однако также он рассказал о своей борьбе с институциональной культурой, в основе которой лежит "атмосфера страха, отсутствие инициативы, закрытость для критики" и "глубокий разрыв между штабами и полевыми подразделениями". По его словам, ему удалось запустить некоторые реформы, но требуются более радикальные изменения.

Советская школа

На всем протяжении 1200-километровой линии фронта украинские военные рассказывают схожие с историей Ширшина истории. Частая ситуация: высшее командование неоднократно отказывалось санкционировать своевременное тактическое отступление, подвергая подразделения риску окружения и уничтожения. Офицеры на передовой утверждают, что такая практика демонстрирует пренебрежительное отношение старших чинов к жизням солдат — они просто не хотят брать ответственность за потерю позиций.

В конце прошлого года подполковник Сергей Костишин попытался вывести свой батальон Президентской бригады из крайне уязвимой позиции на юге Донецкой области*. Узнав о планах россиян окружить подразделение, он неоднократно запрашивал разрешение на отход, но штаб настаивал на удержании позиций — даже когда превосходящие российские силы начали обходить фланги. Тогда Костишин принял решение самостоятельно. В течение трех дней, под проливными дождями, он организовал боевое отступление. Большей части батальона удалось вырваться из ловушки, но прикрывавший отход взвод был практически полностью уничтожен.

В последующие месяцы Костишин подвергался проверкам со стороны военной прокуратуры и СБУ, его обвиняли в самовольном оставлении позиции. Как он сам рассказал, со временем следственные действия сошли на нет. "Если ты глуп и готов подчиняться, тебя оставляют в покое, — констатировал Костишин. — Это советская школа". Парадоксальным образом впоследствии он получил повышение до заместителя командира бригады. "Видимо, кто-то наверху все же понял логику моих действий", — предположил офицер.

В СБУ от комментариев отказались. В Генштабе заявили, что инициатива на поле боя поощряется, но лишь в том случае, если не идет вразрез с приказами и не влечет несанкционированного отступления.

Эта ситуация отражает фундаментальное противоречие в украинской армии — болезненный переход от авторитарного прошлого к западной модели управления. С 1991 года страна неоднократно демонстрировала способность к революционным изменениям через гражданские протесты, включая два масштабных восстания против власти. Однако многие институты, включая армию, до сих пор несут в себе наследие советской эпохи в виде бюрократического гиперконтроля и страха ответственности.

В самом начале конфликта украинские военные вместе с добровольцами уходили в леса, вооруженные причудливой смесью западного, советского и кустарного оружия. Их изобретательность — например, использование коммерческих дронов для обнаружения российских колонн — принесла в 2022 году ряд успехов. <…>

"Мясник"

Однако вскоре старая школа командования возобладала. Самым спорным решением, нанесшим удар по боевому духу, стала девятимесячная оборона Бахмута (Артемовска, — прим. ИноСМИ) на востоке Украины, куда опытные бригады бросали словно в мясорубку. Бои продолжались еще долго после того, как стало очевидно: город, превратившийся в руины, придется оставить. Финальное отступление случилось в мае 2023 года. Эта битва остается самой кровопролитной за все время боевых действий.

Командующий этой операцией генерал Сырский получил от подчиненных мрачное прозвище "мясник". Под его руководством девятимесячная битва за город превратилась в кровавую мясорубку, где перемалывались лучшие украинские бригады. Эпизод стал переломным — армия начала ввязываться в затяжные сражения, несоизмеримые с ее ограниченными ресурсами. Став главнокомандующим в 2024 году, 60-летний выпускник московских военных академий так и не смог избавиться от репутации "советского генерала". Войска обвиняют его в патологическом стремлении контролировать каждый шаг подразделений, запоздалых решениях об отступлении, бессмысленных атаках на второстепенные позиции.

Генштаб заявил, что сохранение жизни и здоровья солдат является ключевым приоритетом для военного руководства. В заявлении отметили, что Сырский с 2024 года реализует меры по сокращению потерь за счет улучшения подготовки, использования БПЛА-технологий и анализа боевого опыта.

Однако многие украинские офицеры утверждают, что проблема куда глубже. В штабах по-прежнему служат офицеры, обучавшиеся по советским стандартам задолго до войны. Из-за резкого расширения армии многих вернули из отставки, и они не понимают современной высокотехнологичной БПЛА-войны.

Некоторые офицеры отмечают, что ситуация постепенно улучшается благодаря тому, что на высокие должности назначают людей с опытом на передовой. "Перемены не то чтобы грандиозные, но они есть", — заявил подполковник Егор Деревянко, командир батальона 93-й механизированной бригады, одного из подразделений на восточном фронте.

Крики в эфире

Еще до конфликта страны НАТО проводили обучение украинских офицеров, чтобы помочь модернизировать армию.

В 2022 году Пастернак прошел курс в Великобритании, где изучал концепции альянса, включая "миссионное командование" — подход, при котором старшие командиры ставят задачу, а подчиненные на месте определяют лучший способ ее выполнения. Это полная противоположность советской традиции централизованного управления. В начале этого года Пастернак уволился из 108-й бригады теробороны, разочарованный нежеланием командиров применять западные методы. "Доктрина НАТО о миссионном командовании отсутствует во всей армии, за исключением нескольких бригад, — сказал он. — Они используют советские принципы. И не доверяют подчиненным".

В ходе неудачного контрнаступления 2023 года в Запорожской области, по словам Пастернака, генералы из вышестоящих штабов кричали по рации командирам бригад и даже сержантам на поле боя, приказывая атаковать снова и снова, несмотря на потери, делавшие подразделения небоеспособными.

Он вспомнил один прошлогодний бой, когда 14 украинских пехотинцев при поддержке артиллерии и дронов обороняли здания в Запорожской области против нескольких сотен россиян с бронетехникой и дронами. Старшие командиры настаивали на удержании позиции, рассказал он. Но они не знали, что на правом фланге другая бригада уже потеряла участок, но никого не предупредила. Российские силы зашли с фланга и уничтожили всех 14 бойцов.

Страх отставки, по словам Пастернака и других офицеров, часто мешает командирам бригад сообщать о потере позиций. Сейчас он готовит бойцов для нового 3-го армейского корпуса, созданного на базе элитной бригады, известной отказом от советских традиций. Это подразделение делает ставку на оперативное принятие решений на низовых уровнях, сохранение личного состава через интенсивную подготовку, постоянный анализ и совершенствование тактики. При этом сам Пастернак находится под следствием в своем прежнем подразделении за "самовольное оставление части".

Заготовка дров

По последним оценкам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (внесен в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, — прим. ИноСМИ) ВСУ потеряли около 400 тыс. человек, включая до 100 тыс. погибших. <…>

В стране, где у каждого есть друг или родственник на фронте, истории о призывниках, отправленных в бой без должной подготовки, подрывают усилия по мобилизации. После первоначального патриотического подъема 2022 года поток добровольцев сократился до тонкой струйки. Даже сами военные порой отговаривают друзей от вступления в армию.

Один 50-летний житель Киева рассказал, что в начале года записался добровольцем, но быстро пожалел об этом. Его "подготовка" свелась к заготовке дров. "Мне даже оружие в руки не дали", — сказал он. Ему обещали место водителя в БПЛА-подразделении, но в итоге отправили пехотинцем на передовую под Покровском (Красноармейском, — прим. ИноСМИ) — одном из основных направлений российского наступления. Мужчина самовольно вернулся в Киев, пополнив ряды десятков тысяч уклонистов и дезертиров. "Я готов служить, — заявил он. — Но я не хотел оказаться на передовой без малейшей подготовки, даже не умея стрелять".

В Генштабе заявили, что с прошлого года программа подготовки была модернизирована и теперь все солдаты осваивают базовые навыки, включая стрельбу.

Хаос в Курской области

Для многих военных рейд в Курскую область стал символом того, как пережитки советской системы продолжают уносить жизни. Операция началась успешно: элитные штурмовые подразделения Украины летом прошлого года неожиданно пересекли границу. Киев рассчитывал использовать эти земли как козырь на переговорах, а сам факт боев на российской территории должен был изменить восприятие конфликта в мире и поднять боевой дух. Однако вскоре ситуация превратилась в очередную битву на истощение. <…>

"Они начали перерезать наши логистические пути, — рассказал участвовавшей в операции Ширшин из 47-й механизированной бригады. — К зиме мы уже не могли эффективно продолжать". Он писал рапорты с анализом проблем и предложениями решений, но командование избегало трудных решений. "Нужно было либо менять ситуацию на поле боя, либо отступать. Но мы просто ждали, пока все не начало рушиться".

Страх принятия решений парализовал командование. Двое бойцов 41-й механизированной бригады рассказали, как их подразделение обнаружило группу российских солдат на открытой местности и запросило минометный обстрел. Однако командир отказался без одобрения сверху: "Если что-то пойдет не так, отвечать мне". Когда разрешение наконец получили, русские уже скрылись. Эта фраза командира стала поводом для горьких шуток среди солдат.

В другом случае ефрейтор из той же бригады с пятью бойцами оказался в окопе под шквальным огнем дронов и артиллерии. Когда перекрытие было разрушено, они запросили разрешение отойти на несколько сотен метров. "Квадрат еще держится?" — уточнил командир, имея в виду условное обозначение на карте. Получив утвердительный ответ, он запретил отступление.

Только после многочасового обстрела бойцам разрешили отойти, неся двух раненых. "На карте — аккуратные зеленые квадраты, — сказал солдат. — Но решения нужно принимать по реальной обстановке".

Отступление из Курской области часто превращалось в хаос. Подразделения бросали технику, солдаты шли пешком. Главная дорога к украинской границе, находившаяся под плотным огнем, была усеяна телами погибших и подбитой техникой с останками военных внутри.

Некоторые командиры взводов, отступившие без приказа, чтобы спасти людей, попали под следствие. Другие бойцы остались в Курской области без каких-либо указаний. Оператор дрона из 17-й танковой бригады (позывной "Барсик") рассказал, как его группу, получившую приказ держаться, окружили российские войска. Четверым, включая его, чудом удалось вырваться.

Барсик оставил часть и присоединился к батальону "Волки Да Винчи"***, сражающемуся в Донецкой области*. Это формирование, существующее за счет добровольных пожертвований, отличается необычной самостоятельностью и заботой о бойцах. Его представители отмечают растущий поток перебежчиков из регулярных частей. "Люди гибли, не понимая за что. Командиры не считались с личным составом", — объяснил Барсик.

* Бывшие Донецкая и Луганская области Украины с 2014 года носят названия Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика; после их вхождения в 2022 году в состав Российской Федерации согласно результатам проведенных там референдумов эти названия закреплены в Конституции РФ

** Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

*** Это подразделение ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию "Правый сектор"