«Калашников» увеличил производство станков

169
0
+1
Источник изображения: Фото: АО «Концерн «Калашников»

По итогам первого полугодия концерн превысил показатели за тот же период прошлого года почти на 25%

Дивизион станкостроения концерна «Калашников» выполнил по итогам первого полугодия 2025 года плановые показатели по отгрузке станков собственного изготовления на 107%, превысив почти на 25% показатели аналогичного периода прошлого года.

Предприятие изготовило и отгрузило высокоточных токарно-винторезных станков серии 250 ИТВМ больше, чем заявлено в плане на 2025 год. Кроме того, точно в срок и с превышением планового показателя выполнены работы по капитальному ремонту спецоборудования, ремонту шпиндельных узлов и изготовлению специального станочного парка.

На 2026 год заключены контракты на изготовление производственной линии для зарубежных заказчиков, шарико-винтовых передач, а также договоры на услуги капитального ремонта станков с ЧПУ.

В рамках стратегии расширения технологической линейки промышленного оборудования проходит масштабная реконструкция дивизиона станкостроения и завершается капитальный ремонт действующих цехов и оснащение новых участков.

Напомним, дивизион станкостроения АО «Концерн «Калашников» остается единственным официальным производителем высокоточных токарно-винторезных станков серий 250 ИТВМ и ИТ—42С на территории Российской Федерации.

Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
