Знаменитый самолет-шпион Lockheed U-2 отметил свое 70-летие рекордным полетом

Lockheed U-2

Солидный возраст до сих пор летающих самолетов-долгожителей — явление достаточно редкое для авиации, что свидетельствует об их выдающихся характеристиках и надежности.

Среди них стратегические бомбардировщики ВВС США В-52, которым командование стратегических сил продлило службу до 2050 года, когда им исполнится… 98 лет. По-прежнему в составе ВВС КНДР и КНР советские бомбардировщики Ту-16 (1952 г.), а истребители МиГ-21 (1956 г.) стоят на вооружении ВВС Хорватии, Румынии и Египта. До сих пор во многих странах трудятся американские транспортники C-130 Hercules (1954 г.) и советские Ан-12 (1957 г.). Не менее интересная судьба у американского самолета-разведчика Lockheed U-2, совершившего свой первый испытательный полет 1 августа далекого 1955 года. Свое 70-летие ветеран тайных разведывательных операций отметил не на стоянке одного из музеев авиации в качестве экспоната, а полетом — установив, как в старые добрые времена, рекорд продолжительности и высоты для своей «категории и класса». Однако, как и в прошлом, не обошлось без секретов — U-2 летел с отключенным транспондером, что сделало его невидимым для отслеживания и засекретило полетные характеристики. По некоторым данным, он летел на высоте 18000 метров. Как сообщает командование ВВС США, все оставшиеся U-2 будут выведены из состава ВВС в будущем году.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
КНДР
Румыния
США
Хорватия
Продукция
C-130
Ан-12
МиГ-21
Компании
Lockheed-Martin
