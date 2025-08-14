Войти
Американские морпехи скоро получат водородные топливные элементы вместо батарей

Hydrogen Small Unit Power

В арсенале солдата XXI века солидный набор необходимых для современного боя технических средств — рация, набор прицелов, тепловизор, источники питания и многое другое. Проблема в том, что вес этой электронной начинки может достигать десятков килограмм, из которых только на батареи приходится до 20 килограмм.

Лаборатория военно-морских исследований США (NRL) представила систему водородных топливных элементов для морпехов Hydrogen Small Unit Power (H-SUP), которые должны заменить громоздкие и тяжелые аккумуляторы и генераторы.

Hydrogen Small Unit Power

Речь идет об адаптированной для солдат системе H-SUP, которая изначально была разработана для беспилотников. В ее составе — топливный водородный элемент, инвертор и зарядная станция. Новая система гораздо легче, обладает более высокой энергоемкостью, меньшей шумностью, отличается более простым обслуживанием и мощностью, достаточной для работы любой экипировки — 1,2 кВт. H-SUP уже прошла тестирование на базах морской пехоты в Кэмп-Леджун, Юма и базе 101-й десантной дивизии. Ожидается, что массовое внедрение H-SUP в армии начнется уже в ближайшие годы, параллельно с интеграцией в аварийные службы в гражданской сфере.

Александр Агеев

