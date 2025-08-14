Войти
Известия.ru

Белоусов обсудил с военкорами поставки образцов беспилотных систем в зону СВО

157
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами и обсудил производство и поставки образцов беспилотных систем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.


«Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся производства и поставок в зону проведения СВО образцов беспилотных систем, их ремонта и восстановления непосредственно в подразделениях Вооруженных сил РФ, повышения эффективности их применения и средств противодействия БПЛА противника», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в ходе встречи, на которой также присутствовал военкор «Известий» Леонид Китрарь, была затронута тема разработки Народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), безэкипажных катеров и иных типов вооружения и техники.

Военные корреспонденты, в свою очередь, обратились к Белоусову с инициативами в вопросах совершенствования мер соцподдержки участников спецоперации и медицинского обеспечения военных в зоне боевых столкновений. Отмечается, что уже реализовано более 130 подобных инициатив.

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 3 июля указал на значительный рост роли беспилотных систем различного типа в современном мире. В том числе он подчеркнул, что беспилотные авиационные системы фактически заменили традиционную малую авиацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Минoбороны РФ
ОПК АО
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)