Белоусов обсудил с военкорами поставки образцов беспилотных систем в зону СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами и обсудил производство и поставки образцов беспилотных систем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

«Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся производства и поставок в зону проведения СВО образцов беспилотных систем, их ремонта и восстановления непосредственно в подразделениях Вооруженных сил РФ, повышения эффективности их применения и средств противодействия БПЛА противника», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в ходе встречи, на которой также присутствовал военкор «Известий» Леонид Китрарь, была затронута тема разработки Народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), безэкипажных катеров и иных типов вооружения и техники.

Военные корреспонденты, в свою очередь, обратились к Белоусову с инициативами в вопросах совершенствования мер соцподдержки участников спецоперации и медицинского обеспечения военных в зоне боевых столкновений. Отмечается, что уже реализовано более 130 подобных инициатив.

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 3 июля указал на значительный рост роли беспилотных систем различного типа в современном мире. В том числе он подчеркнул, что беспилотные авиационные системы фактически заменили традиционную малую авиацию.