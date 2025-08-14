Американский Vulcan вывел экспериментальный спутник GPS

Ракета Vulcan вывела экспериментальный спутник GPS

Американская ракета Vulcan впервые стартовала с полезной нагрузкой в интересах национальной безопасности, выведя на околоземную орбиту экспериментальный спутник навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание Defense News.

Носитель Vulcan с космическим аппаратом National Technology Satellite 3 (NTS-3) стартовал с базы Военно-воздушных сил (ВВС) США на мысе Канаверал во Флориде сегодня, 13 августа, в 03:56 московского времени.

Спутник NTS-3 разработки компании L3Harris позволит ВВС Соединенных Штатов испытать в космических условиях аппаратуру будущих аппаратов GPS, которые должны отличаться, в частности, повышенную точность навигации и устойчивостью к воздействию средств противодействия противников.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что компании SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin в рамках программы National Security Space Launch (NSSL) Phase 3 Lane 2 выиграли контракты на 54 военных запуска.