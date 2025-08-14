Войти
ТАСС

Минюст запросил позицию Роскосмоса о проведении свадеб на космодромах

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Субъекты РФ могут самостоятельно принять решения о проведении выездных регистраций на космодромах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции направило письмо в Роскосмос относительно возможности проведения церемонии заключения брака на космодромах. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой ("Новые люди").

Минюст напомнил, что Россия использует три космодрома: Байконур, Плесецк и Восточный. При этом Байконур расположен в Казахстане и функционирует в условиях аренды РФ, а Плесецк находится в ведении Минобороны.

"Вместе с тем на территории РФ располагается космодром Восточный, объекты которого находятся в ведении Роскосмоса. Учитывая особый режим безопасного функционирования объектов указанного космодрома, вопрос возможности проведения на его территории церемоний заключения браков планируется вынести на рассмотрение соответствующей комиссии", - указано в тексте письма.

Кроме того, указано, что субъекты РФ могут самостоятельно принять решения о проведении выездных регистраций на космодромах. Однако необходимо проработать доступ сотрудников ЗАГСа и других лиц на космодром, а также финансирование организации церемоний.

"В связи с этим в целях рассмотрения вашего обращения Минюстом России была запрошена позиция Роскосмоса. Ответ указанной организации до настоящего времени в Минюст не поступил, и после его поступления будет направлен в ваш адрес дополнительно", - сообщается в документе.

Ранее Горячева предложила разрешить выездные регистрации брака на космодромах. По ее словам, брак на космодромах позволит государству получить дополнительные доходы от организации подобных мероприятий, повысит привлекательность института брака и укрепит имидж космической отрасли как инновационной и ориентированной на человека. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Плесецк
