Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

214
0
0
Фото: Telegram-канал «Роскосмос»
Фото: Telegram-канал «Роскосмос».

«Роскосмос»: Радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 2 выполнил более 500 съемок

Радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 2 за июль — первый месяц своей работы — выполнил более 500 съемок. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

В компании добавили, что заказчики получили более 600 гигабайт данных. Госкорпорация отметила, что аппараты «Кондор-ФКА» № 1 и № 2 осуществляют всепогодный мониторинг Арктики и Северного морского пути.

В июле «Роскосмос» сообщил, что российскую систему «Кондор-ФКА», включающую два радиолокационных спутника, приняли в эксплуатацию.

В ноябре ТАСС со ссылкой на доклад директора проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли заместителя генерального конструктора холдинга «Российские космические системы» Андрея Емельянова рассказал, что радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 3 планируется запустить в 2026 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
Арктика
Кондор ДЗЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)