Названо навредившее танкостроению решение Хрущева

Никита Хрущёв (в центре). Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com
ВНИИтрансмаш: Запрет Хрущева на тяжелые танки отбросил развитие танкостроения

Запрет на работы по тяжелым танкам, инициированный Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, замедлил развитие танкостроения в Советском Союзе. Решение, навредившее отрасли, назвал научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения (ВНИИтрансмаш) Дмитрий Игнатов в беседе с RT.

Он напомнил, что в 1960-е годы в СССР прекратили работы над перспективным тяжелым танком Объект 279 по решению правительства. Конструкторы успели собрать первый опытный образец необычной машины, которая прошла заводские испытания.

В ходе демонстрации тяжелых машин на полигоне Капустин Яр 22 июля 1960 года Хрущев раскритиковал тяжелые танки и запретил принимать на вооружение гусеничные машины весом более 37 тонн. Тогда считалось, что тяжелые танки не могли значительно превзойти средние по защищенности и огневой мощи в заданных пределах массы. «Как это часто бывает, политическое решение, принятое без учета всех тенденций и перспектив развития данного вида техники, оказалось ошибочным и, возможно, отбросило развитие танкостроения назад», — сказал Игнатов.

Он подчеркнул, что Т-64, Т-72 и Т-80, которые создавали в концепции основного танка, в ходе модернизации превысили массу 45 тонн.

В мае 2024 года американское издание The National Interest писало, что советский и российский танк Объект 195, также известный как Т-95, мог получить орудие калибра 152 миллиметра и необитаемую башню.

