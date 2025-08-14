Спущен на воду второй фрегат класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии

ЦАМТО, 13 августа. На верфи tkMS – Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (шт.Санта-Катарина) 8 августа состоялась церемония спуска на воду многоцелевого фрегата (F201) "Джеронимо де Альбукерке" класса "Тамандаре".

"Джеронимо де Альбукерке" – второй из четырех заказанных для бразильского флота кораблей класса "Тамандаре". Резка стали для его строительства началась в ноябре 2023 года. Закладка киля корабля состоялась в июне 2024 года.

После спуска фрегат будет дооснащен необходимым оборудованием и пройдет швартовные и ходовые испытания, после чего будет передан командованию ВМС Бразилии в январе 2027 года.

На предприятии tkMS Estaleiro Brasil Sul ведется строительство еще двух фрегатов серии, (F202) "Кунья Морейра" и (F203) "Мариз и Барруш". Закладка киля "Кунья Морейра" состоялась в июне 2025 года. Предполагается, что эти фрегаты будут переданы ВМС Бразилии в феврале 2028 и феврале 2029 года, соответственно.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года государственная компания Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais), действующая от имени Минобороны Бразилии, и консорциум Бguas Azuis, сформированный компаниями ThyssenKrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA, подписали контракт на строительство четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре". Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.). Поставки кораблей предварительно запланированы на период с 2025 по 2029 гг.

При наличии средств, проект предусматривает возможность заказа в перспективе еще четырех фрегатов.

ВМС Бразилии будут применять новые корабли для противодействия современным надводными, подводными и воздушным угрозам, ведения разведки, обеспечения защиты морских перевозок, контроля территориальных вод и исключительной экономической зоны. Они также будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и в миссиях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Резка стали для строительства головного фрегата, "Тамандаре", началась 5 сентября 2022 года, спуск на воду состоялся в августе 2024 года. Вскоре должны начаться ходовые испытания корабля, а его принятие на вооружение запланировано на декабрь 2025 года.

Длина кораблей класса "Тамандаре" составляет 107,2 м, водоизмещение – 3455 т, максимальная скорость – 25 узлов. Они оснащены ангаром и летной площадкой для вертолета и БЛА, имеют место для размещения контейнеров со специализированным оборудованием.