ЦАМТО

Спущен на воду второй фрегат класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии

Эскиз корветов класса Tamandare, которые строятся для ВМС Бразилии
Эскиз корветов класса Tamandare, которые строятся для ВМС Бразилии.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 13 августа. На верфи tkMS – Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (шт.Санта-Катарина) 8 августа состоялась церемония спуска на воду многоцелевого фрегата (F201) "Джеронимо де Альбукерке" класса "Тамандаре".

"Джеронимо де Альбукерке" – второй из четырех заказанных для бразильского флота кораблей класса "Тамандаре". Резка стали для его строительства началась в ноябре 2023 года. Закладка киля корабля состоялась в июне 2024 года.

После спуска фрегат будет дооснащен необходимым оборудованием и пройдет швартовные и ходовые испытания, после чего будет передан командованию ВМС Бразилии в январе 2027 года.

На предприятии tkMS Estaleiro Brasil Sul ведется строительство еще двух фрегатов серии, (F202) "Кунья Морейра" и (F203) "Мариз и Барруш". Закладка киля "Кунья Морейра" состоялась в июне 2025 года. Предполагается, что эти фрегаты будут переданы ВМС Бразилии в феврале 2028 и феврале 2029 года, соответственно.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года государственная компания Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais), действующая от имени Минобороны Бразилии, и консорциум Бguas Azuis, сформированный компаниями ThyssenKrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA, подписали контракт на строительство четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре". Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.). Поставки кораблей предварительно запланированы на период с 2025 по 2029 гг.

При наличии средств, проект предусматривает возможность заказа в перспективе еще четырех фрегатов.

ВМС Бразилии будут применять новые корабли для противодействия современным надводными, подводными и воздушным угрозам, ведения разведки, обеспечения защиты морских перевозок, контроля территориальных вод и исключительной экономической зоны. Они также будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и в миссиях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Резка стали для строительства головного фрегата, "Тамандаре", началась 5 сентября 2022 года, спуск на воду состоялся в августе 2024 года. Вскоре должны начаться ходовые испытания корабля, а его принятие на вооружение запланировано на декабрь 2025 года.

Длина кораблей класса "Тамандаре" составляет 107,2 м, водоизмещение – 3455 т, максимальная скорость – 25 узлов. Они оснащены ангаром и летной площадкой для вертолета и БЛА, имеют место для размещения контейнеров со специализированным оборудованием.

