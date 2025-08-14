Войти
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника"

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения комплекса "Орешник"

МИНСК, 13 авг — РИА Новости. На белорусско-российских военных учениях "Запад-2025" отработают планирование применения комплекса "Орешник", заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", — приводит его слова агентство Белта.

На учениях отработают "планирование применения тактического ядерного оружия", отметил министр. Он подчеркнул, что белорусские военные вместе с российскими коллегами отработают вопросы схемы применения комплекса "Орешник".

Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности провели 21 ноября. Удар тогда нанесли по одному из ключевых заводов украинского ВПК в Днепропетровске. Это стало ответом на разрешение западных союзников Украины наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами.

Учения пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко заявил, что в их сценарии нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.

Хренин ранее объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь страны от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
