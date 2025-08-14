Войти
Lenta.ru

Производитель «Краснополей» нарастил выпуск продукции

166
0
+1
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

«Калашников»: Выпуск военной продукции увеличился в полтора раза

Концерн «Калашников», который выпускает стрелковое оружие и высокоточные средства поражения, включая снаряды «Краснополь», нарастил выпуск продукции в полтора раза. Об этом компания сообщила в Telegram.

«АО "Концерн "Калашников" по итогам работы за шесть месяцев 2025 года изготовило продукции военного и гражданского назначения на сумму, превышающую на 52 процента значение, полученное за аналогичный период в 2024 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что плановые показатели производства основных дивизионов концерна достигли 100 процентов. В «Калашникове» подчеркнули, что государственные контракты выполняются в полном объеме. Производитель добавил, что в 2025 году продолжается увеличение объемов выпуска военной продукции, а государственный заказ на боевое стрелковое оружие остается на высоком уровне.

В августе гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что мощностей концерна достаточно для выполнения заказа Министерства обороны России по поставкам укороченных автоматов АК-12К и ручных пулеметов РПЛ-20.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Краснополь
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)