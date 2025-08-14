Войти
МИД РФ: Баку известна позиция Москвы о поставках Киеву вооружений

Государственный флаг Азербайджана
Государственный флаг Азербайджана.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Такие действия не способствуют мирному урегулированию конфликта, указал дипломат Алексей Фадеев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Позиция России относительно поставок вооружений киевскому режиму хорошо известна Азербайджану, такие действия только усугубят ситуацию на земле. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Дипломат прокомментировал информацию о том, что Баку может снять эмбарго на поставки вооружений Киеву, если ВС РФ продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на территории Украины.

"В МИД России обратили внимание на данные сообщения, и могу сказать, что азербайджанским партнерам хорошо известна наша позиция относительно поставок неонацистскому режиму в Киеве вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения. Считаем, что такие действия никак не способствуют мирному урегулированию конфликта и только усугубят ситуацию на земле", - подчеркнул он. 

Страны
Азербайджан
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
