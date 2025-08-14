Milrem Robotics вооружила дистанционно управляемую машину THeMIS украинским боевым модулем "Буря"

ЦАМТО, 13 августа. Эстонская Milrem Robotics 12 августа объявила, что совместно с украинской Frontline интегрировала легкий дистанционно управляемый модуль вооружения "Буря", оснащенный 40-мм автоматическим гранатометом (вероятно MK-19 – прим.ЦАМТО), на шасси ДУМ THeMIS.

Корректность интеграции подтвердили проведенные на Украине испытания с боевой стрельбой в условиях, приближенных к реальным. Как заявлено, комбинация ДУМВ "Буря" и платформы THeMIS обеспечивает возможность точно поражать цели на расстоянии до 1100 м и сохранять безопасность операторов.

По оценке директора по промышленному партнерству Milrem Robotics Пола Клейтона, испытания подтвердили надежность решения THeMIS/"Буря" и продемонстрировали растущую роль роботизированных платформ в повышении эффективности ведения боевых действий и обеспечении безопасности операторов на современном поле боя.

Генеральный директор Frontline Е.Третьяк указал, что разработанный ДУМВ "Буря" является частью видения компанией современного ТВД, где необитаемые платформы проводят оборонительные и наступательные операции, в то время как солдаты остаются в безопасности.

Испытания разработки продолжатся в ближайшие недели для оценки ее эффективности в различных боевых ситуациях. THeMIS стала первой наземной дистанционно управляемой машиной в своем классе, использованной ВС Украины против российских подразделений.

Как сообщал ЦАМТО, компания Milrem Robotics приступила к поставке ВСУ платформ THeMIS в 2022 году. Первоначально сообщалось, что поставленные на Украину ДУМ используются для расчистки территорий от противотанковых мин, а также неразорвавшихся боеприпасов, доставки грузов в районы, недоступные для обычных транспортных средств или туда, где высок риск потери техники. THeMIS также применялись инженерными подразделениями для перевозки противотанковых мин в целях ускорения минирования местности. По состоянию на май 2025 года компания заявляла, что поставила на Украину 15 ДУМ THeMIS. Тем не менее, было объявлено о планах существенно нарастить поставки, включая ДУМ версий, оснащенных системами вооружения.

Разработанный Frontline ДУМВ "Буря" состоит на вооружении ВСУ с января 2025 года и в настоящее время находится в серийном производстве. По имеющейся информации, масса ДУМВ "Буря" составляет 47 кг, габариты – 1200х1400х800 мм, возимый боекомплект – до 64 боеприпасов, продолжительность автономной работы – до 24 часов. Управление гиростабилизированным модулем осуществляется с планшета дистанционно на расстоянии до 100 м. Возможна выдача целеуказания с БЛА. Модуль в автоматическом режиме учитывает смещение ствола после каждого выстрела и возвращается в нужное положение, запоминает до 16 целей.