Армия США планирует заменить устаревшие БПЛА MQ-1C Grey Eagle и RQ-7 Shadow

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон взялся за реализацию программы усовершенствования беспилотной авиации армии США. Начать решили с замены считающихся устаревшими, да еще и весьма дорогими, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle и разведывательных БПЛА RQ-7 Shadow.

По словам командующего армией США, солдаты в дивизиях и бригадах не останутся без замены для беспилотников Gray Eagle и RQ-7B Shadow. Он сообщил, что разрабатываются новые планы по замене обоих беспилотников, пишет военно-аналитическое новостное издание Breaking Defense.

После того, как в мае этого года Пентагон объявил свою Инициативу по трансформации армии (Army Transformation Initiative, ATI), возникли вопросы о дальнейших действиях в отношении как Gray Eagle от General Atomics, так и отмененного конкурса на создание перспективной тактической беспилотной авиационной системы (Future Tactical Uncrewed Aircraft System, FTUAS), призванной заменить уже снятый с производства RQ-7 Shadow. Директор подразделения по управлению беспилотными авиационными системами армии США полковник Ник Райан сообщил журналистам о планах по приобретению новых беспилотников для обоих эшелонов.

По его словам, разрабатываемый план заключается в том, чтобы сохранить на вооружении новые БПЛА Gray Eagle, которые представляют собой средневысотные беспилотники с большим запасом хода, и модернизировать их, постепенно отказываясь от более старых моделей примерно к 2028 финансовому году. Чтобы у командиров дивизий по-прежнему были беспилотники для разведки, наблюдения, целеуказания и захвата целей, армия хочет купить новую платформу группы 4 или 5, которой не обязательно нужна взлетно-посадочная полоса.

Хотя Райан не стал вдаваться в подробности предстоящего конкурса, в сентябре 2024 года другой представитель армии США сообщил изданию Breaking Defense, что на запрос о предоставлении информации поступило более 10 ответов, а представитель General Atomics Марк Бринкли ранее заявлял, что его компания готова принять участие в потенциальном конкурсе.

Несмотря на то, что программа FTUAS по разработке новых разведывательных БПЛА на протяжении многих лет сталкивалась с задержками, производители дронов Griffon и Textron боролись за контракт, когда служба объявила о прекращении конкурса. По словам Райана, несмотря на отмену конкурса, было «желание» найти правильное решение в кратчайшие сроки.

Прежде чем служба объявит победителя или победителей, высшее армейское руководство должно утвердить план и обеспечить финансирование. Это решение может быть принято быстро, и служба может начать закупать новые беспилотники в 2026 финансовом году, пока она ищет будущие платформы, пишет Breaking Defense.