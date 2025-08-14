Войти
ТАСС

МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия

Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Дипломат Алексей Фадеев обратил внимание на заявления Владимира Зеленского после встречи с главой СБУ Василием Малюком о том, что некоторые операции против РФ он одобрил лично

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Киевский режим не думает о мире и рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев перед саммитом России и США.

Дипломат обратил внимание на заявления Владимира Зеленского после встречи с главой СБУ Василием Малюком о том, что некоторые операции против РФ он одобрил лично.

"Понятно, что речь идет о попытках организации новых диверсий и терактов, в том числе с использованием западного вооружения. Это подтверждает, что киевский режим как не помышлял о мире, так и не делает этого сейчас, любые переговоры рассматривает как способ затягивания боевых действий и удержания собственной власти", - отметил Фадеев.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, как отметил Ушаков, "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы" России и США, "просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков. 

