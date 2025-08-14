"Калашников" нарастил выпуск военной продукции

"Калашников" в первом полугодии увеличил выпуск военной продукции в полтора раза

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" за первую половину 2025 года произвёл в полтора раза больше продукции, чем за такой же период 2024-го, сообщило в среду предприятие.

"АО "Концерн "Калашников" по итогам работы за шесть месяцев 2025 года изготовило продукции военного и гражданского назначения на сумму, превышающую на 52% значение, полученное за аналогичный период в 2024 году", - говорится в сообщении в Telegram-канале концерна.

Отмечается, что плановые показатели производства основных его дивизионов достигли 100%. Выручка также показала увеличилась по сравнению с первым полугодием прошлого года. Государственные контракты исполняются в полном объеме, отгрузки заказчикам осуществляются без задержек, подчеркнули в "Калашникове".

"В 2025 году продолжается рост объемов выпуска военной продукции. Государственный заказ на боевое стрелковое оружие остается на стабильно высоком уровне. Многотысячный коллектив завода работает круглосуточно, чтобы в полной мере обеспечить заказчиков необходимым вооружением", - добавили в концерне.

Как подчеркнули на предприятии, несмотря на дополнительный спрос на продукцию военного назначения, "Калашников" продолжает выполнять обязательства по гражданским заказам. В частности, растёт производство станочного оборудования, увеличен спрос на инструмент и гражданское стрелковое оружие. Экспортная продукция, как военная, так и гражданская, отгружается в соответствии с действующими контрактами.