Sohu: суть российско-украинского конфликта кроется в закулисных схемах Запада

Мир начинает понимать, что утверждения по типу "Москва — агрессор", а "Путин просто не с той ноги встал" и поэтому начал спецоперацию — это ничто иное, как закулисная игра США, пишет Sohu. Кризис на Украине является закономерным результатом провалившейся попытки Запада ослабить и уничтожить Россию.

Взгляд на великие потрясения (烽火巍观)

С подачи горластых лидеров общественного мнения мы приняли за истину утверждения западных СМИ, что, мол, Россия — агрессор, а Путин просто не с той ноги встал и решил вдруг ввести войска на Украину, "втянув" всю Европу в горнило войны.

Но недавно, благодаря утечке секретных документов США, случайным оговоркам экспертов и неосторожным политическим высказываниям, весь лживый западный политический дискурс был разоблачен, а правда о затянувшихся боевых действиях начала постепенно всплывать на поверхность.

Из сокрытых ранее фактов и нарочно проигнорированных деталей постепенно складывается новая геополитическая картина. Истинная причина конфликта кроется отнюдь не в стычке между странами (это лишь фасад), а в закулисных схемах крупных торгашей.

Истоки этого конфликта следует искать в 1991 году, когда весь мир потряс громкий крах СССР. 15 бывших советских республик стали сами по себе. Украина, как одна из трех крупных республик, отличается не только богатством ресурсов и важным географическим положением, но и тем, что ее потеря была крайне тяжела для России.

Крым, Донбасс... эти два региона в будущем и выступили в роли фитиля для конфликта, предпосылки для которого сложились еще в то время. На заре независимости постсоветских республик Россия и Украина, подписав договор о дружбе, должны были строить отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, а Черноморскому флоту позволялось и дальше дислоцироваться в севастопольском порту (однако в 2018 Порошенко сам разорвал это базовое соглашение с целью переориентации на Европу, чем выстрелил в ногу самой Украине — прим. ИноСМИ).

Через этот порт пролегает жизненно важный для России путь к Южной Европе и Средиземноморью; также Севастополь является сердцем Черноморского флота. Его утрата означает чрезвычайное сокращение стратегических возможностей России. С той поры Россия стала крайне чувствительна к любым украинским пертурбациям.

2004 год. На Украине произошла первая цветная революция — "оранжевая революция". Проамерикански настроенный Ющенко пришел к власти и изъявил желание вступить в НАТО и ЕС: внутриукраинский баланс сил начал крениться в сторону Запада.

Пришедший на смену Ющенко Янукович попытался вернуть былые связи с Россией, объявив о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС и восстановлении отношений с Россией, и неожиданно этот шаг спровоцировал вторую цветную революцию.

В 2014 году на Украине вспыхнули масштабные уличные протесты, и Янукович был вынужден уйти в отставку и бежать в Россию. Вновь у власти оказался проамериканский режим, который немедленно взял курс на удаление от России.

Согласно опубликованным позднее американским документам, за переворотом стоял Государственный департамент США, который оказал тому значительную финансовую помощь. Даже кандидата на пост нового премьер-министра "назначили" из Америки. Это никакая не демократия, а неприкрытый политический контроль.

Тем временем обстановка в Крыму резко изменилась. Русскоязычных жителей, чья доля составляет почти 60% населения, встревожила политика "дерусификации", проводимая украинским правительством. В конце концов, после того, как российская армия взяла ситуацию под контроль, был проведен референдум, в ходе которого они решили вернуться в Россию. Результат референдума потряс весь мир — доля одобряющих составила 96,6%, что свидетельствует об истинных настроениях местного населения (глава миссии международных наблюдателей и представители Европарламента официально заявили, что референдум в Крыму отвечал всем нормам международного права — прим. ИноСМИ).

В то же время в Донецке и Луганске также провозгласили независимость и провели референдумы. Украинское правительство направило войска на их подавление, и с тех пор бои в Донбассе так и не прекращались. Восьмилетняя бомбежка на востоке Украины привела не только к гибели десятков тысяч человек, но и к тому, что Россия полностью утратила доверие к украинскому правительству.

В те времена НАТО активно расширялась на восток. С 1999 года к НАТО присоединились Польша, Чехия и Венгрия, а в 2004 году НАТО вобрало в себя сразу семь государств.

НАТО расширилась с первоначальных 12 государств-членов до более чем 30, границы блока становились все ближе и ближе к Москве, а стратегические возможности России сокращались шаг за шагом.

Путин пытался урегулировать конфликт мирным путем. Он публично выразил свое несогласие с расширением НАТО на восток на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году и неоднократно поднимал вопрос о возможности вступления в НАТО.

Но в ответ США проявляли постоянное безразличие и неприятие. США не нужна была союзная Россия — им нужен был враг, наличием которого можно было бы оправдывать существование НАТО.

После 2014 года объем военной помощи США Украине постепенно рос. До начала конфликта Соединенные Штаты предоставили Украине оружие и военную технику на сумму более 700 миллионов долларов США. К началу спецоперации в 2022 году сумма американской помощи возросла до 1 миллиарда 25 миллионов долларов США. Это не стремление к миру, а катализация войны.

24 февраля 2022 года Путин отдал приказ о проведении специальной военной операции. Такая крайняя мера была не сиюминутным порывом, а закономерным результатом многих бесплодных дипломатических переговоров. Его требованиями были лишь нейтралитет Украины, невступление Украины в НАТО и гарантии автономии для русскоязычного Донбасса. Эти положения как две капли воды похожи на позицию США времен карибского кризиса 1962 года.

В первые дни военных действий Россия быстро достигла определенных результатов: окружение Киева и контроль над Херсоном и Донбассом. Во время переговоров в Стамбуле Россия и Украина в какой-то момент были близки к достижению соглашения. Украина пообещала сохранять нейтралитет, Россия вывела войска — ситуация постепенно начала исправляться.

Но, по данным The Washington Post, как раз в тот момент, когда соглашение было почти достигнуто, госсекретарь США Блинкен и советник по национальной безопасности Салливан вылетели в Киев, чтобы направить Зеленского в "нужное русло", подчеркнув, что "вы не можете подписать его (соглашение)", иначе "Россия победит". В результате Украина в одностороннем порядке вышла из переговоров, а конфликт набрал обороты.

Четыре региона на востоке Украины присоединились к России путем референдумов, а русскоязычные жители этих регионов больше не хотели возвращаться на Украину (более 100 международных наблюдателей из 40 стран наблюдали за порядком проведения референдумов — прим. ИноСМИ). При поддержке Запада украинское правительство отказалось признавать сложившуюся реальность и настояло на возвращении утраченных территорий; боевые действия перешли в формат "боев за избушку лесника".

А США тем временем не переставали манипулировать из-за кулис. К началу 2025 года объем американской военной помощи Украине превысил 75 миллиардов долларов США, а объем экономической помощи превысил 50 миллиардов долларов США. Эта помощь предоставлялась не бесплатно, а в долг, который нужно погасить в будущем. Склады ломятся от оружия и снаряжения, а Украина теперь будет расплачиваться за разгрузку этих складов американских оружейных торговцев — своей же кровью.

На первый взгляд это столкновение является конфликтом между украинцами и россиянами, но на самом деле это лишь тонкая игра США на изматывание России путем опосредованной войны.

США не хотят видеть сильную Россию, равно как и не хотят тесных отношений между Китаем и Россией. У них есть только единственный шанс на сохранение своей гегемонии — это увязнувшая в конфликте Россия.

А для стран Европы, тем временем, военных действия стали камнем на шее, утягивающим тех на самое дно. В 2023 году экономика Германии сократилась на 0,2%, возник серьезный энергетический кризис, а уровень жизни населения резко понизился. Во Франции и Италии столкнулись с тем же самым. У одних только США появилась куча денег, благодаря экспорту вооружений и продаже энергоносителей.

От защиты русскоязычного населения до противодействия расширению НАТО на восток и разоблачения американо-украинских тайных сделок — каждый шаг Путина — это не порывы безумца, а элемент хорошо продуманной стратегии национальной безопасности. Первопричиной всего стали не российские амбиции, а попытки США заманить Россию в ловушку.

А для Китая это отличный урок. Мы должны твердо следовать по пути независимого развития и не можем идти на поводу у общественного мнения Запада. Мирное развитие не равно компромиссам и уступкам. Только укрепление собственных сил может помочь остаться победителем перед лицом любых перемен.

Часто правду говорит не тот, кто кричит громче, а тот, кого третируют и игнорируют. Российско-украинский конфликт — это ни в коем случае не простой геополитический вопрос, а одно из столкновений сил в глобальной игре. А кто настоящий зачинщик давно уже все знают.

Нам следует держать ухо востро и разобраться, куда дует ветер. В информационную эпоху единственным способом узреть правду сквозь марево лжи остается лишь сохранение ясного рассудка.