"Калашников" на 100% выполнил план производства за первую половину года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" по итогам первого полугодия 2025 года полностью выполнил план производства, изготовив в полтора раза больше военной и гражданской продукции, чем за аналогичный период 2024 года. Как сообщили в концерне, отгрузки заказчикам осуществляются без задержек.

"Концерн "Калашников" по итогам работы за шесть месяцев 2025 года изготовил продукции военного и гражданского назначения на сумму, превышающую на 52% значение, полученное за аналогичный период в 2024 году. Плановые показатели производства основных дивизионов концерна достигли 100%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается рост объемов выпуска военной продукции. "Государственный заказ на боевое стрелковое оружие остается на стабильно высоком уровне. Многотысячный коллектив завода работает круглосуточно, чтобы в полной мере обеспечить заказчиков необходимым вооружением", - добавили в концерне.