Американский эсминец вооружили армейской установкой против дронов

ВМС США опубликовали фотографию эсминца "Бейнбридж" класса "Арли Бёрк" с пусковой установкой зенитной системы "Койот", предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как отмечает Navy Recognition, это первый пример оснащения американских кораблей такими комплексами.

Опубликованная фотография сделана во время учений по вертолётной подготовке, высадке на борт, поиску и перехвату в Ионическом море в рамках учений НАТО "Удар Нептуна". Оснащение эсминца системой "Койот" отражает стремление ВМС США найти экономичные и эффективные меры противодействия беспилотным воздушным угрозам.

Установка ПВО "Койот" на борту эсминца "Бейнбридж", США US Navy

Противоракеты-перехватчики "Койот", разработанные компанией Raytheon, размещены на эсминце класса "Арли Бёрк" рядом с системой вертикального пуска Mk.41, установленной на корме. Они должны обеспечить дополнительную защиту от небольших, медленных и низколетящих беспилотников. Эти перехватчики, обладающие возможностями барражирования и маневрирования, входят в новое поколение корабельных систем борьбы с БПЛА и дополняют средства дальней противоракетной обороны.

Система "Койот" уже широко применяется Армией США. Согласно открытым данным, она эксплуатировалась в таких регионах, как Ближний Восток, Африка и Европа. По сравнению с дальнобойными зенитными ракетами SM-2 и ESSM, стоимость которых может составлять около 2 млн и 1,65 млн долларов за единицу соответственно, предполагаемая стоимость боеприпаса "Койот" составляет 100 тысяч долларов, что дает значительное экономическое преимущество.

Командование ВМС США пока официально не заявляло, будут ли пусковые установки "Койот" установлены на все эсминцы класса "Арли Бёрк". Однако ранее появлялась информация, что такую систему интегрируют в арсенал однотипного корабля "Уинстон Черчилль".

"Бейнбридж" входит в состав ударной группы, возглавляемой авианосцем нового поколения "Джеральд Р. Форд". Это 46-й эсминец класса "Арли Бёрк". Его ввели в строй в ноябре 2005 года.