Американская пресса раскрыла новые подробности архитектуры ПРО «Золотой купол»

Источник изображения: topwar.ru

По информации западной прессы, архитектура американской противоракетной системы «Золотой купол» будет включать в себя четыре уровня: один спутниковый и три наземных. Ожидается, что тест под кодовым названием FTI‑X задействует сенсоры и средства поражения в единой системе — для отражения нескольких угроз одновременно.

Как пишет информационное агентство Reuters, в представленной Трампу презентации новой ПРО указано, что на околоземной орбите будет располагаться система датчиков и наведения, которая будет отвечать за раннее предупреждение о запусках и отслеживание ракет противника. Три наземных уровня, в свою очередь, будут состоять из сети радаров, лазеров и ракет-перехватчиков. Согласно проекту, предусматривается развертывание «Золотого купола», помимо континентальной территории США, на Аляске и Гавайях.

Несмотря на то, что развертывание новой системы планируется завершить уже к 2028 году, все еще сохраняется неопределенность по поводу окончательного количества необходимых пусковых установок, наземных станций, ракетных баз и перехватчиков. Общая стоимость проекта оценивается в 175 миллиардов долларов, 25 из которых уже выделены Конгрессом в рамках соответствующего законопроекта.

Стоит отметить, что 2028 год выбран не случайно: Трамп поручил Пентагону завершить амбициозный проект перед очередными президентскими выборами в США. Чтобы «завершить пятилетку за три года», глава американского Минобороны Пит Хегсет даже приказал сократить надзорный отдел Пентагона, чтобы тот никоим образом не препятствовал разработкам.