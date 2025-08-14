ВС Тайваня намерены приобрести дополнительные РСЗО и ЗРК

ЦАМТО, 13 августа. Министерство национальной обороны Тайваня планирует дополнительно закупить в США 28 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, а также 9 зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Об этом со ссылкой на свои источники в Вооруженных силах страны сообщило тайванское издание Taipei Times. Ранее МНО Тайваня уже закупило в США 29 РСЗО HIMARS, поставки которых начались в прошлом году. В случае реализации новых планов, количество принятых на вооружение установок вырастет до 57 ед.

По данным источников издания, ВС Тайваня также планируют увеличить количество закупаемых оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS с 64 до 84 ед.

Каждая HIMARS может транспортировать 6 реактивных снарядов, позволяющих поражать цели на расстоянии от 70 до 85 км, или одну ОТР ATACMS с дальностью стрельбы 300 км и круговым вероятным отклонением до 10 м.

Что касается покупки NASAMS, то предполагается покупка 9 дополнительных комплексов, РЛС L-диапазона с АФАР с электронным сканированием, а также РЛС другого диапазона для усиления противовоздушной обороны центрального и южного Тайваня. Кроме того, закупаются 339 управляемых ракет различных типов.

Ранее Тайвань уже заключил с США контракт на поставку трех ЗРК NASAMS общей стоимостью 24,99 млрд. тайв. долл. (837 млн. долл. США).

Ожидается, что первый комплекс будет поставлен до конца 2025 года и развернут недалеко от столицы для усиления ее противовоздушной обороны.

Предполагается, что стоимость 28 дополнительных РСЗО HIMARS составит 40 млрд. тайв. долл., а еще девяти ЗРК NASAMS с ракетами различных типов – около 110 млрд. тайв. долл.

После одобрения правительством командование Вооруженных сил представит проект закона о военных закупках на рассмотрение парламента страны.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 РСЗО M142 HIMARS, 64 оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 436,1 млн. долл.

В мае 2023 года МНО Тайваня объявило о закупке в США 18 дополнительных M142 HIMARS. Таким образом, общее число законтрактованных Тайванем M142 возросло до 29 ед.. Первые 11 РСЗО были доставлены на Тайвань в конце 2024 года.

Стоимость подписанного в декабре 2024 года контракта на поставку трех ЗРК NASAMS составляет 10,31 млрд. тайв. долл. (312,7 млн. долл. США).