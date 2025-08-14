Войти
В США раскрыли детали «Золотого купола» Трампа

161
0
0
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters.

Reuters: У «Золотого купола» США будет четыре слоя обороны

Новейшая система противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в США будет включать четыре эшелона защиты. Такие детали опубликовало агентство Reuters.

Уточняется, что защита включает один спутниковый слой обороны и три наземных с 11 батареями малой дальности. В частности, в космосе будет расположена система датчиков и наведения, отвечающая за раннее предупреждение о запусках и отслеживание ракет противника и за противоракетную оборону. Наземные уровни будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров, а также, возможно, лазеров. По данным издания, батареи разместят на континентальной части страны, Аляске и Гавайях.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл сроки запуска системы «Золотой купол». Он обещал ввести ее в эксплуатацию уже в течение трех лет. Он добавил, что технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

Также стало известно, что Пентагон планирует потратить 25 миллиардов долларов на «Золота купола». Кроме того, глава Белого дома запросил у Конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета, что на 13 процентов больше, чем выделенные средства на 2025 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
