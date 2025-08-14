Алаудинов: Киев сосредоточил в российском приграничье ССО ВСУ и наемников

Командир спецназа "Ахмат" рассказал, что украинские силы хотят ударить на одном из участков границы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Киев стянул к российскому приграничью для провокации на одном из направлений военных Сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Об этом в интервью ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"По информации, которую мы получаем сейчас, силы, которые сконцентрированы для того, чтобы ударить на одном из участков. Пока мы не можем с уверенностью сказать, какой это будет участок территории - мы можем отметить, что это ССО Украины, которые состоят из, скажем так, специалистов, которые у них еще остались, одни из самых боеспособных подразделений", - сказал он.

Алаудинов отметил, что "они были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок". "Фиксируется, что на этом участке есть большое количество иностранцев тоже", - добавил Алаудинов.

Как сообщили ранее в Минобороны России, по имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевский режим ведет подготовку провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне". Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах, подчеркнули в военном ведомстве.