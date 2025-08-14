Войти
ТАСС

Ростех: автомат АК-12 позволяет бойцам демонстрировать снайперскую меткость

171
0
0
АК-12 – современное оружие российской армии
АК-12 – современное оружие российской армии.
Источник изображения: @ Сергей Бобылев/ТАСС

Автомат также "имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику, что позволяет качественно контролировать все моменты сил при выстреле и отдачу", рассказали в госкорпорации

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Автомат Калашникова АК-12 позволяет российским бойцам демонстрировать в ходе СВО снайперскую точность. Об этом заявили в госкорпорации Ростех.

"АК-12 имеет высокую кучность стрельбы - отклонение пули от траектории полета на дальности 100 метров составляет не более 5-6 см. Это на уровне самых точных штурмовых винтовок мира. При этом автомат имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику, что позволяет качественно контролировать все моменты сил при выстреле и отдачу. С таким оружием стрелок может реализовать свое высокое мастерство, что мы и видим на видео - российский боец демонстрирует по-настоящему выдающуюся меткость", - сказали в Ростехе, комментируя видео военкора Евгения Поддубного, на котором российский боец огнем из автомата АК-12 сбивает несколько квадрокоптеров противника над линией фронта.

Отмечается, что немалую роль в показанном боевом эпизоде сыграл также прибор ночного видения. АК-12 позволяет устанавливать любые прицелы и дополнительные приспособления за счет планок Пикатинни. Кроме того, удобство автомата обеспечивается также регулируемым прикладом, двусторонним переводчиком огня и универсальным ремнем. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)