"Ростех" сравнил автомат АК-12 с самыми точными штурмовыми винтовками

"Ростех": АК-12 может сравниться с самыми точными штурмовыми винтовками мира

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российский автомат АК-12 за счёт высокой кучности стрельбы, удобства в использовании и возможности применения дополнительных приспособлений при стрельбе может сравниться с самыми точными штурмовыми винтовками, сообщил "Ростех".

Ранее российский военкор Евгений Поддубный опубликовал видеоролик, снятый от первого лица, на котором видно, как российский боец из автомата АК-12 сбивает подряд несколько квадрокоптеров противника над линией фронта.

"АК-12 имеет высокую кучность стрельбы – отклонение пули от траектории полета на дальности 100 метров составляет не более 5-6 см. Это на уровне самых точных штурмовых винтовок мира", - говорится в сообщении.

"При этом автомат имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику, что позволяет качественно контролировать все моменты сил при выстреле и отдачу. С таким оружием стрелок может реализовать свое высокое мастерство, что мы и видим на видео – российский боец демонстрирует по-настоящему выдающуюся меткость", – добавили в "Ростехе".

Отмечается, что также российскому военнослужащему сбить дроны противника помог прибор ночного видения. Как подчеркнули в госкорпорации, на АК-12 можно устанавливать любые прицелы и дополнительные приспособления за счет планок Пикатинни. Кроме того, в "Ростехе" обратили внимание на регулируемый приклад, двусторонний переводчик огня и универсальный ремень, которые также повышают удобство использования автомата.