ТАСС

В Сколково покажут макет первой в РФ беспилотной амфибии "Меридиан"

Инновационный центр Сколково
Инновационный центр Сколково.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Как сообщили в Центре автономных роботизированных систем, ее создают для перевозки грузов массой до 700 кг в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток, где отсутствует в достаточном количестве специальная инфраструктура

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Перспективную беспилотную воздушную систему амфибийного типа "Меридиан" гражданского назначения в виде макета 1:5 представят на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково. Об этом сообщили в Центре автономных роботизированных систем (АО "ЦАРС").

"Меридиан" на сегодняшний день единственная российская разработка в области беспилотных амфибийных систем самолетного типа. Ее создают для перевозки грузов массой до 700 кг в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток, где отсутствует в достаточном количестве специальная инфраструктура. Особенность аппарата в том, что он может взлетать и садиться как при наличии взлетно-посадочных полос, так и с грунтовой поверхности и воды", - рассказали в организации.

В ЦАРС уточнили, что проект находится на стадии опытно-конструкторских работ и создается совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при поддержке Министерства промышленности и торговли России. "Проведены все необходимые прочностные и аэродинамические расчеты, первые детали для аппарата уже изготавливают", - добавили в организации.

Центр автономных роботизированных систем (АО "ЦАРС") - российский разработчик и производитель многофункциональных роботизированных комплексов воздушного и наземного базирования.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково". В рамках предприятия представят свои разработки свыше 300 отечественных компаний. В экспозиции посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство. 

