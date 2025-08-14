Войти
Lenta.ru

В Китае спрогнозировали изменение расклада сил из-за российского «Буревестника»

180
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Global Times: Ракета «Буревестник» может изменить ядерный баланс в мире

Российская крылатая ракета «Буревестник» может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, его слова приводит Global Times.

Эксперт назвал российскую разработку «уникальным оружием». «В отличие от обычных крылатых ракет, работающих на химическом топливе, "Буревестник" использует ядерную энергию, что обеспечивает ему практически бесконечную дальность», — заявил он.

Как утверждает Чжунпин, обычно ядерные боеголовки устанавливаются на баллистических или крылатых ракетах с химическим двигателем, и РФ стала первой страной, разрабатывающей ядерное оружие, приводимое в движение ядерной энергией. «Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее в США заявили об опасности усиления российского арсенала крылатых ракет. «Три года ударных операций по Украине дали ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам», — сообщил Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)