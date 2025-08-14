Войти
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась в пункт базирования

Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" во Владивостоке
Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась во Владивосток

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась во Владивосток после продолжительного выполнения задач боевой службы в зоне ответственности флота, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы в зоне ответственности флота", - говорится в сообщении ТОФ.

Отмечается, что в соединении подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ состоялся торжественный митинг в связи со встречей подводной лодки. Начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш принял доклад от командира подводной лодки об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с прибытием в родную гавань.

Также уточняется, что по традиции экипажу был вручен жареный поросёнок. Отличившимся подводникам были вручены ведомственные награды, а также почётные грамоты. Ряд жён подводников награждены медалью "Жене подводника" от коллектива бригады.

Кроме командования флота личный состав встречали представители местной администрации, ветеранских организаций, родные и близкие моряков.

По данным пресс-службы ТОФ, экипаж "Петропавловск-Камчатского" выполнял задачи в море около 40 суток. После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ.

Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" была принята в состав ВМФ России 25 ноября 2019 года. Это первая подводная лодка в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом ПЛ являются высокоточные ракеты "Калибр".

На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла Южным морским путём в ноябре 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ТОФ
