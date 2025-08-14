Войти
Российский «Журавль» понаблюдает за территориями ночью

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

ТАСС: В России представили систему наблюдения «Журавль» для беспилотников

Гиростабилизированную оптико-электронную систему «Журавль», которая позволит наблюдать за территориями ночью, представили на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в «Сколково». Об этом сообщает ТАСС.

«ГОЭС "Журавль" предназначена для контроля в ночное время периметра протяженных объектов с беспилотных авиационных систем, таких как привязанные аэростаты, БПЛА вертолетного типа и крупные коптеры», — говорится в материалах на информационном стенде.

Разработка российской компании «РОСС» позволяет обнаруживать цели в темное время суток на дальности до 20 километров. Изделие дает возможность заметить автомобиль на расстоянии восьми километров, а замаскированный объект можно увидеть на удалении 2,5 километра. ГОЭС весит 7,2 килограмма.

Ранее в августе концерн «Калашников» сообщил, что модернизированные беспилотники «Квазимачта», которые способны висеть в воздухе на протяжении 20 дней, поставляют в зону СВО.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
