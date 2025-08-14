Войти
ТАСС

Азаров: при антироссийском режиме на Украине долгосрочного мира не будет

157
0
0
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ ТАСС

Если будет нейтральный по отношению к РФ режим, "мир будет обеспечен не на месяц, не на два, не на год, а на годы", уверен бывший украинский премьер

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Долгосрочный мир на Украине невозможен, пока в этой стране сохраняется антироссийский режим, который и стал причиной конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"На мой взгляд, самая главная причина конфликта - это государственный переворот и наличие на Украине антироссийского режима, который нацелен на конфликт. То есть если мы не устраним этот режим, то не будет долгосрочного мира. Поэтому вопрос территории - это вопрос уже второй. Если будет, скажем, нормальный, нейтральный по отношению к России, а еще лучше - дружелюбный режим, да, то мир будет обеспечен не на месяц, не на два, не на год, а на годы", - сказал он.

22 февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название "евромайдан". От власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. После этого Украина активно начала вести антироссийский курс. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)