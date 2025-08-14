Войти
Lenta.ru

Российский «Омут» обеспечит купол для защиты от дронов

154
0
0
Кадр: Народный фронт /  ТАСС
Кадр: Народный фронт /  ТАСС.

Народный фронт: Система РЭБ «Омут» обеспечит защитный купол диаметром 400 метров

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Омут» после модернизации смогут обеспечить купол диаметром 400 метров для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Народном фронте сообщили ТАСС.

Представитель компании-производителя Sky Bullet рассказал, что специалисты выбрали новые антенны, которые улучшили показатели систем на 20 процентов. «Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности, простыми словами, невидимый круг радиопомех, в пределах которого вам не страшны БПЛА и FPV-дроны противника. Наш купол безопасности может достигать в диаметре до 400 метров в зависимости от ландшафта», — сказал он.

В Народном фронте, который обеспечивает поставки «Омутов» в войска, добавили, что система предназначена для защиты военной техники и автомобилей от атак дронов. Система РЭБ подавляет каналы связи и управления. Российским войскам передали сотни подобных устройств.

По словам представителя Sky Bullet, специалисты совершенствуют устройство. Компания готовит к выпуску систему, которая в несколько раз меньше существующей версии при сравнимых характеристиках.

В июле представитель компании НПП Игорь Потапов рассказал о работе над интеллектуальной станцией РЭБ, которая позволит глушить дроны, использующие принцип псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)