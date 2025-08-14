Наступать с ветерком: в общевойсковых соединениях созданы мотоциклетные роты

Бойцов учат брать населенные пункты и работать в условиях угрозы атак беспилотников

В штат мотострелковых соединений ввели отдельные мотоциклетные роты. Бойцы этих подразделений проходят специальную подготовку — их учат не только вождению, но и штурмовым действиям, а также работе в условиях угрозы со стороны БПЛА. Эксперты отмечают, что такие подразделения были созданы на основе успешного опыта действий первых мотоциклетных отрядов в зоне СВО.

В штат мотострелковых соединений ввели отдельные мотоциклетные роты. Бойцы этих подразделений проходят специальную подготовку — их учат не только вождению, но и штурмовым действиям, а также работе в условиях угрозы со стороны БПЛА. Эксперты отмечают, что такие подразделения были созданы на основе успешного опыта действий первых мотоциклетных отрядов в зоне СВО.

Месяц на обучение

В мотострелковых соединениях созданы отдельные мотоциклетные роты. Перед тем как отправиться на фронт, бойцы проходят курс специальной подготовки на полигонах длительностью один месяц, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

В программу обучения входят отработка штурмовых действий как в лесополосах, так и в городской застройке. Бойцы изучают тактическое ориентирование, маскировку, боевую работу в условиях активного противодействия БПЛА. Также мотоциклисты осваивают преодоление участков открытой местности с сохранением боевого порядка. Особое внимание уделяется морально-психологическому состоянию личного состава, рассказали собеседники издания.

Мотоциклетные отряды сейчас активно используются в зоне СВО в том числе и для решения штурмовых задач. И создание штатных подразделений — это показатель того, что они себя оправдали, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— БПЛА, захватившие небо на линии боевого соприкосновения, меняют правила игры, — уточнил он. — Технике, чтобы выжить, нужно быть либо сверхбронированной, чтобы выдержать удары, либо сверхманевренной и малозаметной, чтобы уйти или спрятаться от дронов. К последнему типу машин как раз относятся мотоциклы. Бойцы на них могут действовать как самостоятельно, так и вместе с бронетехникой. Тяжелые машины будут отвлекать дроны, а в это время мотоциклисты, пользуясь высокой мобильностью, совершать неожиданные для противника маневры.

Высокая мобильность мотоцикла позволяет уходить от атак дронов, передвигаться по местности, где не пройдет более тяжелая техника, отметил он.

— В тех же лесах, лесополосах или в полуразрушенной городской застройке мотоцикл во многих ситуациях будет «проходимее» танка, — отметил Юрий Лямин. — Электробайки будут хороши при движении в темное время суток — они практически не слышны. Несмотря на наличие у противников приборов ночного видения, такую машину заметить не так-то и просто.

Опытным путем

Окончательно тактику действия таких подразделений определит их применение в боевых условиях, рассказал «Известиям» председатель центрального правления Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Всё новое рождается и доказывает право на жизнь в ходе экспериментов и боевых действий, — отметил он. — Атака роты на мотоциклах в развернутом строю — это маловероятная картина. Думаю, что штурмовать позиции бойцам этих рот придется в основном в пешем порядке. Мотоцикл будет нужен для того, чтобы бойцы как можно ближе приблизились к месту сосредоточения перед атакой, а также при перебросках в районах, близких к линии боевого столкновения. Конечно, были атаки на мотоциклах, но с дронами тяжело соперничать в скорости, особенно если едешь по пересеченной местности. Для таких атак нужны неожиданность и ряд других условий, которые помогут добиться успеха.

Мотоциклетные подразделения пригодятся для решения локальных или специфических задач, считает эксперт.

— Например, для ведения разведки, — уточнил Валерий Юрьев. — В этом случае бойцам нужны бесшумные электромотоциклы. Кроме того, они могут заниматься эвакуацией раненых, подвозить боекомплект и грузы на позиции, на которые не пройдет по тем или иным причинам более тяжелая техника.

В нескольких странах уже ведутся эксперименты по созданию мотоциклетных подразделений и их использованию в боевой обстановке, отметил Юрий Лямин.

— Они начались после тщательного изучения опыта специальной военной операции, — напомнил эксперт. — Получается, что на наших глазах происходит возрождение мотоциклетных частей, которые отошли на второй план или были забыты после Второй мировой войны.

Быстрый штурм

«Известия» писали, что большую роль в освобождении Орехово в ДНР сыграли бойцы-мотоциклисты. Они отвлекали воздушные силы врага с северного направления, пока наши штурмовики атаковали населенный пункт с юга.

Мотоциклисты действовали группой из пяти человек на рассвете. В рюкзаке у каждого были мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они петляли, уходили и работали без вторых номеров, чтобы удобнее было отвлекать боевиков ВСУ. Из-за того что мотоцикл маленькая мишень, оператору беспилотника тяжело попасть.

Благодаря этому плану Вооруженные силы России смогли быстро зайти в поселок, закрепиться в нем и выйти на границы Днепропетровской области.

Богдан Степовой