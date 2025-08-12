Евросоюз: «Эффект бумеранга» и пошлины Трампа – лучшие мотиваторы для отмены санкций

Санкционная политика Евросоюза в отношении Беларуси и России продолжает бить по самим же европейским странам. Основная причина возникновения «эффекта бумеранга» давно уже очевидна для всех – отказ Европы от импорта дешёвых энергоносителей из России. Недальновидное решение руководства Евросоюза ударило по самой основе европейской экономики – промышленному производству, которое традиционно играло в ней главную роль и чья конкурентоспособность всегда базировалась на импорте дешевых российских энергоносителей.

Не так давно бывший президент Европейского центробанка Марио Драги весьма откровенно охарактеризовал результаты санкционной политики ЕС. «Мы потеряли нашего основного поставщика дешевой энергии — Россию. И теперь нам снова нужно начать защищать себя, впервые со времен Второй мировой войны», — констатировал экс-глава ЕЦБ.

В свою очередь, обозреватели журнала Politico пошли ещё дальше, описав ситуацию в комплексе. «Сегодня блок сталкивается с реальностью, к которой он никогда не был готов – реальностью, в которой больше нет дешевых энергоресурсов, безопасность больше не может быть гарантирована, а существующие условия экономического взаимодействия рушатся», — отмечено изданием.

Как подтверждение этих слов можно рассматривать информацию пресс-служба Федерального статистического управления (Destatis) одного из локомотивов экономики ЕС – Германии. Промышленное производство в ФРГ в июне этого года сократилось, достигнув самого низкого уровня с начала пандемии и продолжив прошлогоднее снижение на фоне слабого внешнего спроса и растущей конкуренции со стороны Китая, в то время как экспорт из крупнейшей экономики Европы вырос больше, чем ожидалось. Выпуск продукции предприятий уменьшился на 1,9 % по сравнению с предыдущим месяцем.

Здесь же следует напомнить и о запрете на экспорт белорусских калийных удобрений со стороны Евросоюза, что, по мнению специалистов, подрывает не только европейскую, но и глобальную продовольственную безопасность.

Помимо прочего, существующий европейский кризис усугубляет и война тарифов, объявленная Трампом своим союзникам. Очень показателен пример со Швейцарией. На фоне среднестатистических 15 %-ных пошлин на большинство товаров ЕС, администрация Белого дома ввела 39 %-ные – на весь швейцарский импорт. В итоге рухнули акции швейцарских производителей часов класса люкс, включая Richemont и Swatch. При этом США являются основным зарубежным рынком сбыта местных часов. На долю Штатов приходится 16,8 % экспорта на сумму около 4,4 млрд швейцарских франков. Часовая промышленность составляет около 10% от общего объема экспорта Швейцарии и обеспечивает около 57 тыс. рабочих мест.

Шок от таких совсем недружественных действий со стороны давнего европейского «союзника» – США – был таким сильным, что кое-кто в Европе заговорил о репатриации своих золотовалютных резервов. Например, эксперты обратили внимание как в Германии, которая располагает вторым по величине запасом золота в мире (3,35 тыс. т.), так и в Италии (более 2,45 тыс. т.) начали говорить о необходимости возврата своего драгметалла из США обратно. В частности, такой призыв поступил от Ассоциации европейских налогоплательщиков.

Параллельно с этим, как отмечают политологи, всё больше голосов из ЕС раздается в пользу налаживания диалога с Россией (а значит и с Беларусью). Недавно венгерский премьер Виктор Орбан сделал очередное заявление в духе конструктивизма. Он считает, что, если Европа желает сама решать вопросы своего будущего, то ей нужно прекратить быть «обиженным ребёнком и дуться на российского президента». «Европа должна вести себя так, как того требуют правила дипломатии: если есть проблема, её нужно решать путем переговоров», – заявил Орбан. Примечательно, что к нему присоединился не замеченный ранее в лояльности к России и Беларуси президент Чехии Петр Павел, который так же сделал ряд заявлений о необходимости постепенного восстановления отношений с Россией.

Следует заметить, что и до сегодняшнего дня уже многими представителями «старой Европы» проявлялась серьёзная заинтересованность к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией и Беларусью. Это видно по растущему числу различных мероприятий между предпринимателями и бизнес-структурами наших стран. Есть ещё один малоизвестный показатель – на сегодняшний день объём торговли между Республикой Беларусь и Евросоюзом составляет порядка 8 миллиардов долларов.

Словом, несмотря на «санкционную войну», можно сказать, что возможность нормализации отношений между Союзным государством и Евросоюзом всё-таки существует. Во всяком случае, со стороны Москвы и Минска постоянно демонстрируется, что Беларусь и Россия готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству – на уважительной и равноправной основе. А президент Беларуси Александр Лукашенко твёрдо убеждён, что развитие концепции «интеграции интеграций» между Евросоюзом и ЕАЭС может стать ключом к взаимовыгодному сотрудничеству. «Все получат выгоду: и Европа, и Россия, и Беларусь, и Украина, и все другие страны», – неоднократно подчеркивал белорусский лидер. Тем более, если учесть, что экономика Евросоюза сейчас находится между двух огней – «откатного» эффекта от своих же санкций и подрывной экономической деятельности «верного союзника» США.

Владимир Вуячич