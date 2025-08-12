В ходе конференции «Новая Беларусь» было озвучено о планах беглой белорусской оппозиции создать свои подразделения в составе национальных вооруженных сил стран НАТО.

Цель, которую преследуют «беглые», является использование фондов и ресурсов ВС Латвии, Литвы, Польши и др. стран НАТО для подготовки боевой составляющей белорусских демсил.

По имеющейся информации структура и принцип формирования указанных подразделений будет наподобие украинского иностранного легиона.

Не исключаем, что встречным требованием западных «партнеров» является максимальное включение граждан для прохождения службы в составе ВС. Отсылка делается на увеличение численности своих войск, о чем постоянно заявляют в Польше и странах Прибалтики. Плюсами такой службы должны стать упрощенная процедура получения гражданства, юридическая защита, обеспечение жильем и денежное довольствие наравне с военнослужащими ВС. В противном случае рассматриваются варианты депортации или лишения ВНЖ страны, в которой проживает гражданин.

Данный факт свидетельствуют о том, что Запад не отказался от планов по силовому захвату власти в РБ и продолжает рассматривать различные варианты реализации этого сценария.