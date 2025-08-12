Войти
Казахстан попросил другие страны прояснить характер повреждений самолета AZAL

Катастрофа самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в Актау
Катастрофа самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в Актау.
Источник изображения: МЧС Республики Казахстан

7 августа 2025 г., AEX.RU – Казахстанская комиссия, ведущая расследование катастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау, направила запросы в другие страны для прояснения характера повреждений воздушного судна, рассказал на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев. Об этом сообщает ТАСС.

"Единственный вопрос, связанный с AZAL – я не хотел бы политизировать это, – каким образом он получил повреждения. На эти вопросы нам должна ответить взрывотехническая экспертиза, которая проводится по линии правоохранительных органов. Я насколько знаю, они запросы послали в другие страны, где на вооружении находится различного рода, скажем так, оружие, которое может поражать, с такими поражающими элементами, которые были найдены в фюзеляже упавшего самолета", – сказал Бозумбаев.

В феврале 2025 года Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о ходе расследования. В документе не содержалось однозначных выводов о причинах катастрофы. В отчете приводилась информация о том, что на корпусе судна найдены отверстия, а также обнаружены посторонние металлические предметы, которые отправили на экспертизу. Астана изначально заявляла об участии международных экспертов в выяснении причин катастрофы. Бортовые самописцы, в частности, были расшифрованы в Бразилии – стране - изготовителе самолета, также сообщалось о наличии материалов расследования у российской и азербайджанской сторон.

В конце мая 2025 года расследование катастрофы самолета находилось на втором этапе, в рамках которого специалисты проводили исследование собранных материалов, сообщал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Казахстан
