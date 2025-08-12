В эфире БелВПО историк-антиковед, политконсультант – Лев Вершинин (http://t.me/putnik1lv).

«Армия может быть наемной или мобилизационной. Украина выбрала обширную мобилизацию и на первоначальном этапе горячей фазы войны очень многие граждане незалежной шли в военкоматы, но со временем все большему количеству людей стало понятно, что идет тупая мясорубка и цели войны не понятны».

В эфире с Ксенией Лебедевой (http://t.me/lebedeva_xeniya) были затронуты ключевые темы:

🟤Западу нужно время подготовиться к войне;

🟤ТЦК: поймай украинца и получи премию;

🟤Незалежная – палка в руках Европы и идеальный полигон.

