В эфире БелВПО историк-антиковед, политконсультант – Лев Вершинин (http://t.me/putnik1lv).
«Армия может быть наемной или мобилизационной. Украина выбрала обширную мобилизацию и на первоначальном этапе горячей фазы войны очень многие граждане незалежной шли в военкоматы, но со временем все большему количеству людей стало понятно, что идет тупая мясорубка и цели войны не понятны».
В эфире с Ксенией Лебедевой (http://t.me/lebedeva_xeniya) были затронуты ключевые темы:
🟤Западу нужно время подготовиться к войне;
🟤ТЦК: поймай украинца и получи премию;
🟤Незалежная – палка в руках Европы и идеальный полигон.
⚡️Смотреть полную версию в высоком качестве: