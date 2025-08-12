Войти
Почти на 100% отечественные: в России испытывают новые гражданские дроны

92
0
0
Гражданский дрон
Гражданский дрон.
Источник изображения: Flux

Для сельского хозяйства и мониторинга территорий

Холдинг «Росэл» госкорпорации Ростех разрабатывает линейку универсальных гражданских беспилотников. По сообщению пресс-службы Ростеха, опытные образцы дронов уже проходят сертификационные лётные испытания. В модельный ряд сейчас входят три беспилотные авиационные системы (БАС).

В их числе — гексакоптер, который можно применять в сельском хозяйстве для распыления реагентов. Также разработаны два варианта дронов самолётного типа с электрическим и бензиновым двигателем. Самолётные беспилотники имеют возможность вертикального взлёта и посадки и предназначены для мониторинга территорий.

Новые дроны оснащены российской системой автоматического пилотирования и навигации, которая позволяет выполнять полёты в автоматическом режиме, но с возможностью перехода на ручное управление. Связь между БАС и наземной станцией защищена от внешних воздействий и помех и дублируется резервными каналами.

В Ростехе рассказали, что у беспилотников высокая степень локализации: почти 100% компонентов производятся в России. Кроме того, особое внимание уделяется лётно-техническим характеристикам и удобству эксплуатации. Продукцией заинтересовались агропредприятия и добывающие компании, а также учебные заведения.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Военные учения
