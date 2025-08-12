Войти
Ростех запустил в серийное производство спецклей для защищенной электроники на замену импорту

Ростех запустил в серийное производство спецклей для защищенной электроники на замену импорту.
Источник изображения: Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Материал обладает высокой электро- и теплопроводностью и обеспечивает надежность даже в экстремальных условиях

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех начал серийное производство линейки отечественных спецклеев, обладающих высокой электро- и теплопроводностью. Ранее подобные материалы закупались только за рубежом. Такие клеи применяются при производстве микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры, которые используются, например, в защищенных ноутбуках, радарах, системах управления шасси и проч. Материал обеспечивает надежность изделий даже в экстремальных условиях.

Состав разработан специалистами входящего в «Росэл» Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ).

Клей обладает плотностью не менее 3,6 г/см³, он хорошо прилегает к поверхности, не образуя пустот. Это критически важно при сборке микросхем. Теплопроводность вещества — не менее 10,5 Вт/м*К, почти как у некоторых металлов, что способствует отводу тепла от нагревающихся деталей. Клей может эксплуатироваться при экстремальных температурах от −60 °C до +175 °C.

Такие характеристики позволяют применять разработку для создания электрических контактов на микроплатах, а также использовать ее для монтажа кристаллов и других электронных компонентов.

В отличие от традиционных сварки или пайки клею для затвердевания не требуется высокая температура, что препятствует деформации микросхем.

«Отсутствие в новом клеевом составе растворителей и невысокая температура отверждения позволят использовать его при производстве электроники различных классов. Клей также снизит себестоимость производства продукции, так как раньше подобные материалы закупались за рубежом. Новинка успешно прошла испытания и уже производится серийно», — рассказал генеральный директор ЦКБ РМ Валерий Сазонов.

Разработка запатентована и не имеет российских аналогов.

  В новости упоминаются
Компании
Ростех
