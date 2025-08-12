Войти
В Азербайджане рассказали о возможных поставках оружия Украине

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев.
Источник изображения: Григорий Сысоев/РИА Новости

Caliber: Баку вооружит Киев, если РФ продолжат атаковать его объекты на Украине

Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине. Об этом сообщает Caliber со ссылкой на источники.

По данным источника, в ходе телефонного разговора между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским речь шла об ударах Вооруженных сил России по газовой инфраструктуре Украины, по которой осуществляется транзит азербайджанского газа. Кроме того, сообщается, что удар был нанесен по азербайджанской нефтяной базе SOCAR в Одессе.

Издание отметило, что последовательные удары РФ по азербайджанским объектам на территории Украины продолжаются, в связи с чем Баку вынужден принимать ответные меры.

До этого Зеленский рассказал, что поздравил Алиева с договоренностями с Арменией о мире на Южном Кавказе, достигнутыми при помощи США. Украинский лидер выразил надежду, что «все сработает».

Он также проинформировал коллегу о контактах с партнерами по поводу мирного урегулирования в зоне конфликта с РФ и поблагодарил его за поддержку Киева. В беседе Зеленский упомянул и удары РФ по энергетическим объектам Украины. Он считает, что они направлены на блокировку энергетических путей, гарантирующих энергетическую независимость республики и стран ЕС.

Ранее в МИД РФ напомнили о роли России в нормализации отношений Баку и Еревана


Аслан Гюлмамедов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
