"Сжечь "Лютый" лазером": в России испытали новое оружие против дронов

Обновленный лучемет «Посох» в 15 раз быстрее прожег сталь толщиной в сантиметр

В России испытали новое лазерное оружие "Посох" - оно предназначено для борьбы с беспилотниками. Обновленная установка прожгла крыло иностранного дрона за 0,1 секунды, а стальной лист толщиной в сантиметр - в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип. Приоритетной целью "Посоха" разработчики называют украинские БПЛА "Лютый", "сжигать" которые планируют на дистанции 1500 метров. Как работает новое оружие и когда оно поступит в войска - в материале военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходаренка.

Российская лазерная установка для борьбы с дронами, создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла стендовые испытания, заявил агентству РИА Новости гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться анонимным. На расстоянии 50 метров лазер прожег крыло беспилотного летательного аппарата иностранного производства за 0,1 секунды, а также стальной лист толщиной десять миллиметров - в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип.

«Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия», - сказал источник агентства.

Проект «Посох» разрабатывается как средство защиты войск и объектов от беспилотных летательных аппаратов. В основе - иттербиевый лазер, способный уничтожить БПЛА лучом направленной энергии. Впервые о нем заговорили в начале июля: тогда лазерная установка успешно прошла испытания на полигоне, поразив двигатель условного вражеского беспилотника.

"Для нас приоритетная цель поражения - украинский дрон "Лютый", который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров", - поясняли разработчики.

К стендовым испытаниям представили уже обновленную, более мощную установку, в которой использовали новую линзу.

Ведущиеся работы в области боевого лазерного оружия рассматриваются специалистами как одно из самых перспективных направлений в сфере борьбы с беспилотными летательными аппаратами и барражирующими боеприпасами всех типов.

Имеющиеся традиционные средства противодействия летательным аппаратам - ЗРК/ЗРС и малокалиберная зенитная артиллерия - не всегда оказываются в достаточной мере эффективными против БПЛА. Дроны обладают меньшей по сравнению с традиционными пилотируемыми самолетами и вертолетами визуальной, акустической и радиолокационной заметностью, что затрудняет их обнаружение, идентификацию и наведение соответствующего вооружения.

Самое привлекательное в лазерном оружии, предназначенном для борьбы с беспилотниками, - дешевизна выстрела. Зенитная управляемая ракета ЗРК ближнего действия и малой дальности стоит на порядок, а то и на два дороже дешевого дрона или барражирующего боеприпаса. И стрельба подобными ракетами может привести к достаточно быстрому истощению возможностей зенитных ракетных войск и изнурению предприятий оборонно-промышленного комплекса. Стоимость же одного выстрела из боевой лазерной системы находится на уровне одного доллара, а боезапас практически неограничен.

Именно это оружие может свести к нулю эффективность боевых роев беспилотных летательных аппаратов. Эта вполне доступная технология может радикально изменить способы ведения боевых действий.

Лазерное оружие разрабатывают во многих странах, в том числе и в США. К примеру, Пентагон продолжает финансирование исследований возможностей лазеров мощностью 10-50 кВт в качестве мобильной системы противовоздушной обороны ближнего действия типа DE M-SHORAD (Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense).

Однако следует иметь в виду, что эффективность лазера весьма сильно зависит от погодных условий. К примеру, в России в октябре-ноябре ясных солнечных дней - 1-2 за месяц, не более. Так что в наших условиях делать ставку только на лазерное оружие, наверное, не стоит.

И последнее. Прототипы, опытные образцы, стендовые испытания - это, разумеется, хорошо и правильно. Но то, что «Посох» не успел на СВО, уже однозначно. И развертывание крупносерийного производства подобных систем - вопрос нескольких лет. Так что поступление в войска эффективных средств борьбы с дронами в ближайшее время не ожидается. Конфликт на Украине завершится, надо полагать, без этого оружия.

К тому же надо всерьез присмотреться к названию этой боевой лазерной системы. Давать какие-либо вычурные и временами просто нелепые названия образцам вооружения - это, к сожалению, наша традиция. Ведь что такое посох? Это длинная трость, палка особого вида и назначения. Конечно, и посох можно использовать в виде средства самообороны, но в качестве названия образца оружия использование этого термина все-таки более чем спорно.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

