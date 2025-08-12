Войти
Деловая газета "Взгляд"

Туск заявил о планах Польши производить 200 тыс. снарядов через два года

81
0
0
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Источник изображения: © AP Photo / Pascal Bastien

Польский премьер Дональд Туск сообщил о планах нарастить производство оружия

Польский премьер Дональд Туск сообщил, что страна планирует в ближайшие два года увеличить выпуск снарядов натовского калибра до 200 тыс. ежегодно, а в этом году – до 30 тысяч.

Дональд Туск сообщил, что Варшава рассчитывает увеличить производство артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм почти до 200 тыс. в год в течение двух лет, передает ТАСС. Он назвал эту цель "амбициозной и вполне реалистичной".

Премьер уточнил, что по итогам текущего года ожидается выпуск 30 тыс. таких боеприпасов. До конца 2028 года в Польше планируется построить три новых завода по производству оружия.

В марте бывший командующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский заявлял, что Минобороны намерено довести производство снарядов калибра 155 мм до 200-300 тыс. единиц в год в течение двух лет.

Ранее стало известно о планах Лондона резко увеличить выпуск артснарядов и о росте заказов на оружие европейских компаний в целом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 19:08
  • 9884
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 17:15
  • 47
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 06:37
  • 2
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 10.08 22:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 02:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 02:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 00:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 11:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 08.08 23:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 08.08 23:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 08.08 23:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 08.08 21:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 18:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 17:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 09:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО