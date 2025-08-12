B-2 отбомбился смайликом

Генерал-майор Армагост: 20 лет назад B-2 оставил смайлик из воронок от бомб

Около 20 лет назад стратегический бомбардировщик B-2 Военно-воздушных сил (ВВС) США оставил смайлик из воронок от бомб на имитационной взлетно-посадочной полосе учебного аэродрома. Необычную историю рассказал командующий 8-й воздушной армией ВВС США генерал-майор Джейсон Армагост. На нее обратило внимание издание TWZ.

«Мне довелось участвовать в испытательном полете, где мы тестировали 80 500-фунтовых высокоточных управляемых бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition) и сбросили их все чуть более чем за 20 секунд на аэродроме в Юте», — сказал офицер, добавив, что «это было потрясающее зрелище, настолько, что у нас даже закончились контейнеры CONEX для удара, и мы нарисовали смайлик на взлетно-посадочной полосе с помощью JDAM».

Издание уточнило, что «нарисовать смайлик» самолет был вынужден из-за того, что у персонала учебно-испытательного полигона в Юте закончились грузовые контейнеры, которые обычно использовались для целей B-2.

Генерал-майор сообщил, что упомянутое им событие произошло в 2004 году, однако, как уверяет издание, соответствующее испытание состоялось на год раньше — 10 сентября 2003-го. Искусственный аэродром, построенный на полигоне в Юте, имел длину чуть меньше 1,6 километра. Помимо двух имитационных взлетно-посадочных полос, «аэродром» включал девять отдельных зон, имитирующих, в частности, площадки для самолетов и вертолетов, ангар, место размещения зенитно-ракетного комплекса SA-6 и стартовую площадку баллистических ракет Scud.

«Это напоминание о том, насколько точные поражения могут нанести модернизированные американские бомбардировщики-невидимки за один заход», — пишет TWZ.

Ранее издание со ссылкой на Армагоста рассказало, что для применения американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 решающее значение будет иметь их количество.