Патрушев рассказал о мерах по усилению позиций России в Мировом океане

Патрушев: Морская коллегия выработала меры по усилению позиций в Мировом океане

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ на уровне своих советов выработала меры по усилению позиций России в Мировом океане, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В составе Морской коллегии действуют советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности, напомнил Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания коллегии.

"По линии всех этих советов уже подготовлены дополнительные меры, направленные на укрепление позиций государства в Мировом океане, на развитие флота, транспортной инфраструктуры и морской науки", - сказал Патрушев.

"Кроме того, для нас крайне важно, чтобы национальная морская политика реализовывалась в приморских регионах, каждый из которых имеет свою специфику, свои проблемы. Поэтому в этом году на новый уровень поднята деятельность региональных морских советов. Завершается их формирование в новых субъектах Федерации, чья экономика неразрывно связана с использованием Азово-Черноморского бассейна. Отдельный акцент в их работе сделан на безопасности судоходства и морской инфраструктуры", - добавил он.

За выработку новых направлений в работе научного сообщества в морской сфере отвечает научно-экспертный совет Морской коллегии, отметил Патрушев.

"Он уже предложил комплекс мер, касающихся развития научно-исследовательского флота, освоения Арктики, использования новых материалов в судостроении, разработки и применения беспилотных подводных и надводных аппаратов", - добавил помощник главы государства.

Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.