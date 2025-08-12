Совбез России обсудил стратегическое планирование в морской сфере

Патрушев: Совбез обсудил документы стратегического планирования в морской сфере

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Совет безопасности России в июле обсудил документы стратегического планирования в морской сфере, сообщил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. По этому вопросу докладывал Патрушев.

"По предложению Морской коллегии Совет безопасности уделил внимание документам стратегического планирования в морской сфере. Определено, что при подготовке таких документов ведомства обязаны обеспечить их согласование с Морской коллегией", - сказал Патрушев в интервью изданию.

По его словам, в ближайшее время необходимо актуализировать Морскую доктрину РФ, обновить стратегию развития морской деятельности до 2030 года, а также основы государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года.